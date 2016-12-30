Alanya'da yılbaşı denetimleri arttırıldı

ALANYA İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içeceklerin piyasaya sürülmüş olabileceğine dikkat çekerek denetimleri bu alanda yoğunlaştırdıklarını belirtti. Görevli gıda denetçilerinin 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Rüzgar, "Tek amacımız her zaman olduğu gibi halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları tespit etmek ve gerekli önlemleri almaktır. Bu konuda halkın sağlığı için hassasiyetimiz büyüktür. Yapılan çalışmalarda, satılan ürünlerin etiketleri, ambalajları, işletmelerin izin belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartları denetlenmekte, gıda denetçilerimiz ayrıca işletme sahibi ve çalışanlar ürün etiket ve ambalajları, gıda güvenliği, personel hijyeni gibi konularda bilgilendirmektedir. Vatandaşlarımız, orijinal ambalajında olmayan ve bandrolü bulunmayan, etiketinde üretici firma adı, adresi ve bakanlığın kayıt numarası bulunmayan ürün ve içkileri Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak ihbarda bulunsunlar” dedi.