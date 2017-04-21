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Alanya'da terminatörler doğaya bırakıldı

Çam kese zararlısıyla mücadele için Alanya'da 2 bin, Gazipaşa'da 7 bin olmak üzere toplam 9 bin terminatör böcek ormana bırakıldı

Alanya'da terminatörler doğaya bırakıldı

Çam kese zararlısıyla mücadele için Alanya'da 2 bin, Gazipaşa'da 7 bin olmak üzere toplam 9 bin terminatör böcek ormana bırakıldı

21 Nisan 2017 Cuma 22:41
Alanya'da terminatörler doğaya bırakıldı
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GAZİPAŞA'DA çam ağaçlarının gelişimine zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında ormanlık alana 'terminatör' olarak adlandırılan 9 bin 'calosoma sycophanta' böceği bırakıldı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam ağaçlarına zarar veren, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, büyük çapta maddi kayba neden olan çam kese 'thaumetopoea pityocampa' böceğiyle mücadele kapsamında, Alanya'da 2 bin, Gazipaşa'da ise 7 bin olmak üzere toplam 9 bin 'terminatör' böcek larva halinde doğaya salındı. Doğal ortamında gelişimini tamamlayan yararlı böcekler, çam kese böceklerini yiyerek yok edecek.
'MÜCADELENİN SON EVRESİNDEYİZ'
Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, orman zararlılarıyla mücadele için Demirliçeşme Laboratuarı'nda üretilen böceklerin, 'terminatör' diye anılan calosoma sycophanta böceği olduğunu söyledi. Böceğin, çam kese zararlısıyla mücadele için doğaya bırakıldığını belirten Kısacık, 2014 yılında 5 bin, 2016 yılında ise 7 bin yararlı böceği doğaya bıraktıklarını ifade etti. Erişkin böceklerden laboratuar ortamında larva aldıklarını belirten Kısacık, "Mart sonunda üretimlerimiz başladı. İlk 10-15 günlük süre içerisinde yumurtalar oluştu ve larvalarımız alınmaya başlandı. Larvalar çıktıktan sonra ve belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çam kese böceği olarak bilinen 'thaumetopoea pityocampa' zararlı böceklerimizin bulunduğu alanlara toprağa bırakarak, biyolojik mücadeleyi başlatıyoruz. Şu anda mücadelenin son evresindeyiz. Zararlılarla tamamen biyolojik mücadele yöntemini izliyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaGazipaşaTerminatör Böcek
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