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Alanya'da şoförler 'HGS davasını' kazandı

Alanya Şoförler Odası, HGS geçiş ücretleriyle ilgili açtığı davayı kazanarak üyelerine müjde verdi

Alanya'da şoförler 'HGS davasını' kazandı

Alanya Şoförler Odası, HGS geçiş ücretleriyle ilgili açtığı davayı kazanarak üyelerine müjde verdi

09 Şubat 2017 Perşembe 23:19
Alanya'da şoförler 'HGS davasını' kazandı
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GEÇTİĞİMİZ yıllarda otobanlardaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartlı geçişlerde sistemsel hatalardan dolayı üyelerine kesilen yüksek bedelli cezaları mahkemeye taşıyan Alanya Şoförler Odası açtığı davayı kazandı. Dava hakkında açıklamalarda bulunan oda yetkilileri, "Çoğu kamyon şoförü olan, İzmit-İstanbul arasındaki yolu kullanan sürücülerimize, en uzun mesafe Ankara-Edirne ücreti yansıtılmış ve geçiş ücretinin 10 katı idari para cezaları uygulanmıştı. Bu konuda çok sayıda kamyoncu esnafımız 10-15 bin TL gibi astronomik cezalara maruz kalmıştı. Açmış olduğu dava sonucunda Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliği odamızı konu ile ilgili davada haklı bulmuş ve dava odamız lehine sonuçlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda otobanı kullanmış ve bu tür cezalara maruz kalmış esnaf ve vatandaşlarımıza emsal teşkil eden bu davanın lehimize sonuçlanması kurumumuzu olduğu gibi esnaflarımızı da rahatlatmıştır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Şoförler OdasıHGS Geçiş
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