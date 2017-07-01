Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'da serinlemek için savaş veriyorlar

Alanya'yı sıcaklığı için tercih ettiklerini dile getiren yabancı misafirler, serinlemek için her yönteme başvuruyor

Alanya'da serinlemek için savaş veriyorlar

Alanya'yı sıcaklığı için tercih ettiklerini dile getiren yabancı misafirler, serinlemek için her yönteme başvuruyor

01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:00
Alanya'da serinlemek için savaş veriyorlar
banner404

HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Alanya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve Dim Çayı'nda serinledi. Bazı turistler ise serinlemek için çareyi soğuk su akan hortumlarla su savaşı yaparak buldu. Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yükselen nem oranı nedeniyle serinlemenin yollarını arayan vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaktan bunalan yerli halk ve turistlerin tercih ettiği yerlerin başında su sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dim Çayı geldi. Çaya gelenler serin sulara kendilerini atarak serinleme fırsatı buldu. Aşırı sıcaklardan dolayı otellerinden dışarı çıkmayan bazı turistler ise havuzlar serinletmeyince, çareyi soğuk su akan hortumlarla su savaşı yapmakta buldu.
'SERİNLEMEK İÇİN KATILIYORUZ'
Tatil için Alanya’ya eşi ve 2 çocuğuyla beraber 8’inci kez geldiğini belirten Hollanda vatandaşı Tineke Hof, kenti çok sevdiğini söyledi. Hof, "En küçük çocuğum 2 yaşında olmasına rağmen 2 kez o da Alanya’ya geldi. Buranın insanlarının çok seviyorum. Çok güler yüzlüler. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı animasyoncuların serinlemek için yaptığı tüm etkinliklere katılıyoruz" dedi.
'ALANYA'NIN SICAĞINI SEVİYORUZ'
Sıcak havayı çok sevdiğini söyleyen Hof, "Tatil yapmaktan çok mutluyum. Sıcaktan dolayı denize ve havuza girmek ayrıca serinletiyor. Soğuk içecekleri içmek bize mutluluk veriyor. Fakat çalışanlar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Eminim ki onlar bizim kadar mutlu değildir. Ama biz buranın havasını, sıcağını seviyoruz" diye konuştu.
'BİZE SICAKLIK GARANTİSİ VERDİLER'
Alanya’ya gelmenin çok doğru bir karar olduğunu aktaran Alman vatandaşı Nadine Cordes ise, kente 2’nci kez geldiğini söyledi. Cordes "Hem Alanya’yı hem de konakladığımız oteli çok seviyoruz. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine gelmiştik, iyi ki de gelmişiz. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Alanya'ya gelmemizdeki en büyük neden havaların güzelliği. Şu anda Almanya’da bazen 15-20 derece, bazen de çok kötü yağmurlu bir hava oluyor. Ama burada garanti vardı. Havaların sıcaklığının garantisini verdiler. Bu nedenle buraya geldik ve gerçekten biz sıcağı çok seviyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSerinlikYabancı MisafirlerHer Yönteme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Deniz Bayramı
Bugün Deniz Bayramı
Büyükşehirden engelsiz hizmet
Büyükşehirden engelsiz hizmet
BŞB'den minik Eylül’e destek
BŞB'den minik Eylül’e destek

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals