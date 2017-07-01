Alanya'da serinlemek için savaş veriyorlar

HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Alanya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve Dim Çayı'nda serinledi. Bazı turistler ise serinlemek için çareyi soğuk su akan hortumlarla su savaşı yaparak buldu. Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yükselen nem oranı nedeniyle serinlemenin yollarını arayan vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaktan bunalan yerli halk ve turistlerin tercih ettiği yerlerin başında su sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dim Çayı geldi. Çaya gelenler serin sulara kendilerini atarak serinleme fırsatı buldu. Aşırı sıcaklardan dolayı otellerinden dışarı çıkmayan bazı turistler ise havuzlar serinletmeyince, çareyi soğuk su akan hortumlarla su savaşı yapmakta buldu.

'SERİNLEMEK İÇİN KATILIYORUZ'

Tatil için Alanya’ya eşi ve 2 çocuğuyla beraber 8’inci kez geldiğini belirten Hollanda vatandaşı Tineke Hof, kenti çok sevdiğini söyledi. Hof, "En küçük çocuğum 2 yaşında olmasına rağmen 2 kez o da Alanya’ya geldi. Buranın insanlarının çok seviyorum. Çok güler yüzlüler. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı animasyoncuların serinlemek için yaptığı tüm etkinliklere katılıyoruz" dedi.

'ALANYA'NIN SICAĞINI SEVİYORUZ'

Sıcak havayı çok sevdiğini söyleyen Hof, "Tatil yapmaktan çok mutluyum. Sıcaktan dolayı denize ve havuza girmek ayrıca serinletiyor. Soğuk içecekleri içmek bize mutluluk veriyor. Fakat çalışanlar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Eminim ki onlar bizim kadar mutlu değildir. Ama biz buranın havasını, sıcağını seviyoruz" diye konuştu.

'BİZE SICAKLIK GARANTİSİ VERDİLER'

Alanya’ya gelmenin çok doğru bir karar olduğunu aktaran Alman vatandaşı Nadine Cordes ise, kente 2’nci kez geldiğini söyledi. Cordes "Hem Alanya’yı hem de konakladığımız oteli çok seviyoruz. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine gelmiştik, iyi ki de gelmişiz. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Alanya'ya gelmemizdeki en büyük neden havaların güzelliği. Şu anda Almanya’da bazen 15-20 derece, bazen de çok kötü yağmurlu bir hava oluyor. Ama burada garanti vardı. Havaların sıcaklığının garantisini verdiler. Bu nedenle buraya geldik ve gerçekten biz sıcağı çok seviyoruz" dedi.