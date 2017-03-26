Alanya'da Polonyalılar baharı kutladı

Erkan UYSAL

DİMÇAYI Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Polonya Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Bogusia Michalowska, derneğin sekreteri Kasia Diker, sayman üye Anna Bielecka ile üyeler ve Polonyalılar katıldı. Ailece piknik yapılan etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendi. Dernek Başkanı Michalowska, baharın gelişini hep birlikte kutladıklarını söyledi. Michalowska "Geleneksel olarak bahar aylarını 'Marzanna' adını verdiğimiz, tahta ve bez parçalarından yaptığımız, bebek kıyafetleri giydirdiğimiz kuklayı denize atarak kutlarız. Bu geleneğimizi kuklayı suya bırakarak sürdürdük. Baharın gelişini güzel ve eğlenceli bir günle kutladık" dedi.