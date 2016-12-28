Alanya'da önemli toplantı

Erkan UYSAL
ÖNCE avukatlık ruhsatnamesi almaya hak kazanan avukatlar Gamze Gökçeoğlu, İsmail Şevik, Faruk Uslu ve Kübra Özdemir için düzenlenen belge takdim törenine katılan Baro Başkanı Balkan, sonra Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Balkan ve Alanya'daki meslektaşları Lezzet-i Şinas'taki yemekte bir araya geldi. Balkan'a Antalya Barosu Alanya Temsilcisi İbrahim Ertuş da eşlik etti. Balkan, kendileri için Alanya'nın her zaman ayrı bir ağırlığı bulunduğunu söyledi. Balkan, "Antalya Barosu Genel Kurulu'nu Ekim'de gerçekleştirmiştik. Seçimden sonra ilçelerdeki ilk toplantımızı Alanya'da düzenledik. Alanya'daki meslektaşlarımızla hem görüş alışverişinde bulunduk, hem de Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Taşkın'a protokol ziyaretinde bulunup tespit ettiğimiz bazı sorunları kendisine ilettik. Bu arada 4 stajyer avukata da törenle avukatlık ruhsatnamelerini verdik.
Bizim için her zaman Alanya'nın ayrı bir yeri ve ağırlığı bulunuyor. Bu anlamda 2016 yılının son yönetim kurulu toplantısını Alanya'da yapmaktan çok mutluyuz" dedi.
'KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Baro Temsilcisi Ertuş da "4 meslektaşımız daha aramıza katıldı. Kendilerine meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Baromuz yönetimi Alanya'ya gelerek meslektaşlarımıza ruhsatlarını verdi. Nazik ziyaretleri ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Alanya'daki meslektaşlarıyla bir araya geldi
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