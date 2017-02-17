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Alanya'da meslekleri tanıdılar

Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu’nda öğrencilere Mesleki Tanıtım ve Kişisel Bakım Becerileri konulu seminer verildi

Alanya'da meslekleri tanıdılar

Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu’nda öğrencilere Mesleki Tanıtım ve Kişisel Bakım Becerileri konulu seminer verildi

17 Şubat 2017 Cuma 22:53
Alanya'da meslekleri tanıdılar
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Yasin ARAZ

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu’nda öğrencilere Mesleki Tanıtım ve Kişisel Bakım Becerileri konulu seminer verildi. Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile ilköğretim okullarında öğrencilere mesleki tanıtım, kişisel bakım becerileri ve tüketici hakları konularında eğitim seminerleri verilecek. Zabıta Müdürlüğü ilk olarak Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu’nda 300 öğrenciye seminer verdi. Seminerde Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, öğrencilere zabıta mesleğini tanıttı. Akın, öğrencileri zabıtanın görevleri, denetimleri hakkında bilgilendirdi. Gıda Mühendisi Ahmet Serter ve Zabıta Komiseri Erkan Durmaz da öğrencilere kişisel bakım becerileri ve tüketici hakları konusunda sunum yaptılar.
‘TÜM OKULLARDA SEMİNER VERİLECEK’
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bu projeyi başlattıklarını belirten Akın, “İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilerimizi bilinçlendirmek için böyle bir çalışma başlattık. Merkez ve kırsaldaki tüm okullarımızda bu seminer devam edecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta MüdürlüğüŞehit Ömer Halis Demir Ortaokulu
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