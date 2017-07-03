Alanya'da 'Mavi Bayrak' hazırlığı

SON olarak Ananas Otel karşısındaki plaj bölgesine Mavi Bayrak kuralları gereği bulunması gereken tuvalet yapımı için düğmeye basan ALTİD, engelli bireylerin de kullanımına uygun olan yapıyı kısa sürede tamamladı. Halihazırda 49 noktada Mavi Bayrak noktasına sahip Alanya plajlarında, bu sayının arttırılması için çalışmalar sürüyor.

