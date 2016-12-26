Alanya'da kurtarma operasyonu

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi, karla mücadelede vatandaşların yardım taleplerini yerine getirebilmek için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Ahmet Mor isimli vatandaş, ailesi ve 300 küçükbaş hayvanıyla birlikte Kadıyakası Yaylası’nda bulunan evinden kurtarıldı. Başkan Yücel’in talimatıyla yola çıkmaya hazırlanan ekipler, yol açmak için kullanılan kepçenin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde dahi bulunmayan zincirini kendisi imal ederek harekete geçti. Oluşturulan zincir takımının ardından 2 kepçe ve 8 personel yola çıkarak kurtarma çalışmalarına başladı.
40 KİLOMETRE YOLU AÇTILAR
Tesbili Mevkii'ne kadar sorunsuz bir şekilde ulaşan ekipler, buradan itibaren kar yığınının çoğalmasıyla kapanan yolları açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Hacıbeleni Mevkii'nde 1 metrenin üzerine çıkan kar, iki saat süren çalışmanın ardından aşılabildi. Daha sonra Toslaksuyu’ndan Bazanlar Deresi’ne inilirken, buradan da Köprübaşı’ndan Samsa ve ardından Kadıyakası Yaylası’na geçildi. Alanya Belediyesi ekipleri, toplamda 40 kilometrelik karla kaplı yolu ulaşıma açtı, Gündoğmuş'a bağlı Köprülü Mahallesi’ne Taşatan’dan Alanya’ya ulaşım sağlayabilmek için Eriklice’den Köprülü’ye 5 km daha kar kürüme çalışması yaparak kapanan yolları trafiğe açtı.
ADEM BAŞKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Alanya Belediyesi ekiplerinin 12 saat boyunca karla kapanan yolları açarak ulaştığı Ahmet Mor ve ailesi ise Başkan Yücel’e teşekkür etti. 11 gündür evlerinden çıkamadıklarını ve telefonla Başkan Yücel’i arayıp yardım istediklerini anlatan Mor, “Biz Ocak ayına yakın tarihlerde göç ediyoruz. Bu sene kışın erken gelmesiyle 11 gündür evimizde mahsur kaldık. 1 metrenin üzerinde kar var. Kapıdan dışarıya çıkamaz hale geldik. Cumartesi saat 10.00’da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i aradım. Kısa sürede baba-evlat ilişkisi gibi bana ulaştılar. Bizleri mahrumiyetten kurtardı. Adem Başkan'a teşekkür ederim" dedi.
Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 12 saat süren bir çalışmayla kardan kapanan yolları açarak Kadıyakası Yaylası’nda mahsur kalan 6 kişiyi ve 300 koyunu kurtardı.
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