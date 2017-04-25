Alanya'da kırsalda çocuklar mutlu

YOL, altyapı ve sosyal projelerle vatandaşların yüzü gülerken çocuklar da unutulmuyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Kızılcaşehir ve Akçatı mahallelerinde çocuk oyun grupları hizmete sunuldu. Tüm mahallelerde park ve çocuk oyun alanlarının sayısını arttıran projeleri hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kızılcaşehir ve Akçatı’da çocuk parklarını hizmete sundu. İlk defa oyun gurupları ile karşılaşan çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, vatandaşlar “Şehir merkezinde gördüğümüz parkları şimdi mahallemizde görüyoruz. Çocuklarımız güven içerisinde burada oynayıp vakit geçiriyorlar. Sadece çocuk parkı değil, hayal bile edilemeyen hizmetler alıyoruz. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.