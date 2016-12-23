banner428
banner405

Alanya'da kayaya karşı önlem

Alanya'da D-400 Karayolu'nda taş ve kaya düşmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından önlem alınıyor

Alanya'da kayaya karşı önlem
banner404
ALANYA-Konaklı istikametinde 2 noktada taş ve kaya düşmesini önlemek için belirlenen alanlara çelik grit çekiliyor. Aralık başında çalışmalara başlayan BOGA firmasına bağlı ekipler serim işlemlerini gerçekleştirdi. Serim çalışmalarının sona ermesinin ardından çelik halatlarla güçlendirme ve pinomatik işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışmaların ay sonunda bitirilmesi bekleniyor
banner355
Etiketler; #Alanya #d-400 karayolu #Karayolları Genel Müdürlüğü
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Kerim Aydoğan Yeni Alanya'ya konuştu
Sonraki Haber
Alanya'dan Suriye'ye yardım eli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.