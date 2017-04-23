Alanya'da kanser hastası Sıla için özel kutlama

YAKLAŞIK 1 yıldır İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde göz kanseri tedavisi gören 5'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okul arkadaşlarını görmek istediğini söyleyince doktorlardan özel izin alınarak Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu'na getirildi. Uçakla Antalya'ya gelen Sıla, havalimanından da ambulansla okuluna getirildi. Burada 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra Sıla için özel bir karşılama programı düzenlendi. Sıla için arkadaşları özel dans gösterileri yaptı. Arkadaşları, öğretmenler ve törene katılanlardan bazıları Sıla'nın enfeksiyon kapmaması için maske taktı.

DUYGU DOLU ANLAR

Arkadaşlarının dans gösterisinin ardından okul bahçesinde tekerlekli sandalyede oturan Sıla'nın etrafını saran veli ve öğretmenler, hep bir ağızdan 'Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sırasında Sıla ile öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı. Şarkının ardından kürsüye davet edilen Sıla da arkadaşlarına şarkı söyledi. Küçük Sıla'nın şarkısının ardından annesi Fatma Teke, kızının yazdığı 'Anne' şiirini okudu. Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda Sıla, öğretmenlerinin verdiği beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.

'MORAL OLDU'

Kızının gözündeki tümörün ameliyatla alındığını ancak şu anda tüm vücuduna tekrar yayıldığını belirten Fatma Teke şöyle dedi: "Bu süreçte burada çok zor anlar yaşadık. Sıla tedavi sürecinde sürekli okulunu ve arkadaşlarını sordu. Kızımın bu isteğini doktorla görüştüm ve bir günlüğüne Alanya'ya gitmemiz için izin verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Alanya'ya gelerek okulumuzu ziyaret ettik. Burada gördüğü sevgi ve destek her şeyden kıymetliydi. Kızıma büyük moral oldu. Tedavi sürecinde ona çok iyi gelecek."

'HEMEN DÖNSÜN'

Sınıf arkadaşı Evin Altundal da Sıla'yı çok sevdiğini ve ziyaretinde onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söyledi. Diğer arkadaşı Zeynep Türkyılmaz da Sıla ile iyi arkadaşlıkları olduğunu, okula geldiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını, onu çok sevdiğini ve hemen aralarına dönmesini istediğini kaydetti.