Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Alanya'da kanser hastası Sıla için özel kutlama

İstanbul'da kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan'ı Alanya’da okulunda kutlamak isteyince doktorlardan alınan 1 günlük izinle okuluna geldi. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisi için özel kutlama yaptığı programda duygulu anlar yaşandı

Alanya'da kanser hastası Sıla için özel kutlama

İstanbul'da kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan'ı Alanya’da okulunda kutlamak isteyince doktorlardan alınan 1 günlük izinle okuluna geldi. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisi için özel kutlama yaptığı programda duygulu anlar yaşandı

23 Nisan 2017 Pazar 18:51
Alanya'da kanser hastası Sıla için özel kutlama
banner404

YAKLAŞIK 1 yıldır İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde göz kanseri tedavisi gören 5'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okul arkadaşlarını görmek istediğini söyleyince doktorlardan özel izin alınarak Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu'na getirildi. Uçakla Antalya'ya gelen Sıla, havalimanından da ambulansla okuluna getirildi. Burada 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra Sıla için özel bir karşılama programı düzenlendi. Sıla için arkadaşları özel dans gösterileri yaptı. Arkadaşları, öğretmenler ve törene katılanlardan bazıları Sıla'nın enfeksiyon kapmaması için maske taktı.
DUYGU DOLU ANLAR 
Arkadaşlarının dans gösterisinin ardından okul bahçesinde tekerlekli sandalyede oturan Sıla'nın etrafını saran veli ve öğretmenler, hep bir ağızdan 'Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sırasında Sıla ile öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı. Şarkının ardından kürsüye davet edilen Sıla da arkadaşlarına şarkı söyledi. Küçük Sıla'nın şarkısının ardından annesi Fatma Teke, kızının yazdığı 'Anne' şiirini okudu. Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda Sıla, öğretmenlerinin verdiği beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı. 
'MORAL OLDU'
Kızının gözündeki tümörün ameliyatla alındığını ancak şu anda tüm vücuduna tekrar yayıldığını belirten Fatma Teke şöyle dedi: "Bu süreçte burada çok zor anlar yaşadık. Sıla tedavi sürecinde sürekli okulunu ve arkadaşlarını sordu. Kızımın bu isteğini doktorla görüştüm ve bir günlüğüne Alanya'ya gitmemiz için izin verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Alanya'ya gelerek okulumuzu ziyaret ettik. Burada gördüğü sevgi ve destek her şeyden kıymetliydi. Kızıma büyük moral oldu. Tedavi sürecinde ona çok iyi gelecek."
'HEMEN DÖNSÜN'
Sınıf arkadaşı Evin Altundal da Sıla'yı çok sevdiğini ve ziyaretinde onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söyledi. Diğer arkadaşı Zeynep Türkyılmaz da Sıla ile iyi arkadaşlıkları olduğunu, okula geldiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını, onu çok sevdiğini ve hemen aralarına dönmesini istediğini kaydetti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sılaözel KutlamaİstanbulKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zırhlı ambulans görücüye çıkıyor!
Zırhlı ambulans görücüye çıkıyor!
9 cenaze yan yana dizildi! Kar altında büyük acı 
9 cenaze yan yana dizildi! Kar altında büyük acı 
Fırtına çıktı: 1 ölü
Fırtına çıktı: 1 ölü

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals