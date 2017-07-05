Alanya'da Kadınlar Plajı açılıyor

ALANYA'NIN, Gazipaşa yolu üzerindeki Uğrak Mahallesi sınırlarında olan Kadınlar Plajı'nda dün inceleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Yeni Alanya'ya yaptığı değerlendirmede, "İsmi Ay Sultan olan Kadınlar Plajı çalışmaları son aşamaya geldi. İnşallah Cuma günü misafir almaya başlıyoruz. Servisler Cuma'dan itibaren çalışmaya başlayacak. Hareket yerlerini ve hareket saatlerini halkımıza duyuracağız" dedi. Ücretsiz ulaşım için Alanya Otogarı'ndan başlayarak Kadınlar Plajı'na kadar servis yapılacağını da söyleyen Uludağ, servis şoförleri ile toplantı yaparak bu konuda Büyükşehir'in ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hassasiyetlerini dile getirdi.