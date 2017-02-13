Alanya'da hasta çocuklara oyuncak jesti

ALANYA’DA yaşayan sevgi elçileri Norveç asıllı Maja Kjönö ve Anne Grethe, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Alanya’da yaşayan Norveç asıllı Maja Kjönö ve Anne Grethe, kendi elleriyle hazırladıkları bez bebekleri, hastanenin çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara dağıttı. Minik ellerle buluşan sevgi gönüllüleri, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Bu anlamlı davranışlarından dolayı ebeveynler, Norveçli sevgi elçilerine teşekkür ederek bunun herkese örnek olmasını dilediler. Kjönö, bu hediyelerin kendi ülkelerinde çok popüler olduğunu söyleyerek hastanelerde dağıtıldığını dile getirdi. Maja Kjönö,“ Biz bu faaliyeti ilk kez ülkemizde gördük. Bunun Alanya’da da yapılabileceği algısı oluştu. ‘Neden bunu Alanya da yapmayalım?’ dedik ve harekete geçtik. Tamamen gönüllü olarak yaptığımız bu iş ile ilgili olarak çocukların ve insanların mutlu olacağı bir atmosfer planladık.

BAŞHEKİM YAZAN TEŞEKKÜR ETTİ

Küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Ben iki yıldır Alanya’da yaşıyorum. Arkadaşım ise beş yıldır burada. Ülkemizdeki bu fikri burada da yaşatmak istedik. Bu yüzden önce ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmayı planladık. Sosyal medya aracılığıyla diğer gönüllü insanlarla da iletişim içerisinde olup bu fikri daha da geliştirmeyi ve yaymayı planlıyoruz. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok çocuğu sevindirmek istiyoruz” dedi. Bu örnek davranışından dolayı Norveçli sevgi elçilerine teşekkürlerini sunan ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, “Sevginin ırkı, dili, dini ve yaşı olmadığını bize bir kez daha gösteren bu iki hanımefendiye hastane olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemizin minik misafirlerinin yüzlerini güldürmeleri bizleri de mutlu etti. Bu tür etkinliklerin herkese örnek olmasını dilerim” diye konuştu.