Alanya'da 'Evde Bakım' anlatılacak

ALANYA Kaymakamlığı Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinden biri olan engelli bakım aylığı uygulaması ile engellisine bakmakla yükümlü olan bakıcılara yönelik 'Mevzuat Değişiklikleri ve Evde Bakım Hizmetleri Bakım Uygulamaları' ile ilgili bilgilendirme semineri düzenleyecek.
SEMİNERDE 8 KONU İŞLENECEK
Seminerde engellilerin günlük bakım, kişisel bakım, temizlik ve güvenlik, egzersiz, beslenme, yaşama katılım, acil durumlar ve uzun süreli yatakta kalma konularında bakıcıların neler yapmaları gerektiği konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunulacak. Seminer, 4 Ocak 2017 Çarşamba Günü saat 14.00'de Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenecek.
Alanya Kaymakamlığı Alanya Sosyal Hizmet Merkezi, engellisine bakmakla yükümlü olan bakıcılara yönelik 'Mevzuat Değişiklikleri ve Evde Bakım Hizmetleri Bakım Uygulamaları' ile ilgili bilgilendirme semineri düzenleyecek. Seminer, 4 Ocak 2017 Çarşamba Günü saat 14.00'de başlayacak
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