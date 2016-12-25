Alanya'da esnafın krizi büyüyor

Yasin ARAZ
TURİZMDE son 20 yılın en zor sezonunu geçiren Alanya'da esnaflar hızla pes etmeye devam ediyor. Alanya'nın en işlek bölgesi olan, turistin yanısıra yerli halkın da uğrak noktası olan Cuma Pazarı bölgesinde de sezondan umduğunu bulamayan esnafların büyük bir kısmı kapısına kilit vurdu.
'SEZON BAŞI ÇOK UYARDIK'
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir konuya ilişkin şunları söyledi: "Kaçan esnaf var, yok diyemeyiz. Tek tük de olsa. Ama daha çok kapatmak zorunda kalan, kirasını ödeyemediği için dükkanı boşaltmak zorunda kalan var. Cuma Pazarı en çok turist çeken yerdi. Bu yıl o da olmadı. Dükkan sahipleri elini vicdanına koymalı.
'KAZANAMIYORSAN BATMADAN KAPAT'
Bir dükkan açıldığı zaman ilk sene iş yapmadı diyelim, ikinci sene yapabilir. Ama ikinci sene de yapmadıysa üçüncü sene orada durmasının anlamı yok. Ya dükkanı taşırsın, ya da konseptini değiştirsin. 20-30 yıl aynı yerde durayım, aynı işi yapayım diyenler var. Kendi kendinin doktoru olmak gerek. Sezon başında biz de oda olarak 'Fazla mal almayın' uyarısı yaptık. Şimdi esnaf yana yakıla para arıyor, krediye sarılıyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı."
'ZARARDAN KÂR ETMEYE ÇALIŞILIYOR'
Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de şöyle konuştu: "Şu an ağırlıklı olarak sezon sonu olduğu için kapanıyor dükkanlar. Ama bunun yanında 2016'nın kötü gidişatı da etkili. Müşteriye endeksli olarak işyeri sayısında da azalma oldu. Yazın tekrar açacak olan da var, hiç açmayacak olan da. Esnaf giderlerini azaltmak için bu yolu tercih ediyor. 'Zaten iş yok, bir de üstüne elektrik, su, SGK ödemeyeyim' diyor ve kapatıyor."
2016 sezonunu krizle açan esnaf, krizle bitirdi. Hızla kepenk indirmeye devam eden esnafın, şehrin ticari açıdan en cazip bölgesi olan Cuma Pazarı'nda da dükkanları boşaltması dikkat çekiyor
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