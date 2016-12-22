Alanya'da eğitime 1 gün daha kar molası

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle dün 5 bölgede okulları 22 Aralık Perşembe günü tatil etme kararı almıştı. Dün kardan dolayı tatil edilen okulların, Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla, kar yağışının durmaması nedeniyle 23 Aralık (yarın) da tatil olacağı öğrenildi
MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Er dün yaptığı açıklmada, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, tatil olacak" demişti.
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