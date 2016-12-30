Alanya'da dolu zor anlar yaşattı

ALANYA'DA saat 10.00 sıralarında aniden başlayan dolu ilçedeki cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İşyeri sahipleri dükkanlarının önünü temizlerken emniyet ekipleri ise kavşaklarda kazalara karşı önlem aldı. Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögar kapaklarını açmak için ekiplerini seferber etti.

CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Alanya'nın Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Mahallesi Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda caminin minaresi çatlarken, elektrik tesisatı kullanılamaz duruma geldi. Minareden kopan parçalar caminin imamı Şeref Yaşar'ın evine de zarar verdi. Olayda can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.