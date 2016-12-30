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Alanya'da dolu zor anlar yaşattı

Alanya'da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Alanya'da dolu zor anlar yaşattı

Alanya'da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı

30 Aralık 2016 Cuma 21:55
Alanya'da dolu zor anlar yaşattı
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ALANYA'DA saat 10.00 sıralarında aniden başlayan dolu ilçedeki cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İşyeri sahipleri dükkanlarının önünü temizlerken emniyet ekipleri ise kavşaklarda kazalara karşı önlem aldı. Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögar kapaklarını açmak için ekiplerini seferber etti.
CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ 
Alanya'nın Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Mahallesi Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda caminin minaresi çatlarken, elektrik tesisatı kullanılamaz duruma geldi. Minareden kopan parçalar caminin imamı Şeref Yaşar'ın evine de zarar verdi. Olayda can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 21:59
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiDoluAlanya
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