Alanya'da din tüccarları yine türedi

EKONOMİK krizle boğuşan Alanya esnafının başı, şimdi de yardım toplayan dolandırıcılarla dertte. Son günlerde "Hacet Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Fatih Camii'ne yardım topluyoruz" diyerek çeşitli ayetlerden oluşan kitapları Alanya'daki esnafları dolaşıp sattıkları iddia edilen kişiler, bugün genç işadamı Çalış İnşaat sahibi Mehmet Çalış'ın işyerine de geldiler. Dolandırıcılara inanmadığı için yardım yapmadığını söyleyen Çalış, "İşletmemize bir kişi geldi ve 'Hacet Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Fatih Camii için yardım topluyoruz. Çeşitli ayetlerden oluşan bu kitapları da sizlere hediye ediyoruz' dedi. Bende 'Hangi cami, nerede, makbuz kesiyor musunuz?' diye sorunca, bana caminin Otogar arkasında olduğunu söyledi. 'Bildiğim kadarıyla Otogar'ın arkasında yeni camii inşaatı yok. Sen yalan söylüyorsun' deyince, bu sefer 'Ağabey ben buranın yabancısıyım. Ben ve arkadaşlarım tüm şehri gezerek yardım topluyoruz. Yapılacak olan caminin imamı Ahmet Turan bize böyle söyledi' dedi."

"MÜFTÜLÜĞÜ ARADIM"

Yeni yapılan caminin imamı olduğunu söyleyen Ahmet Turan'ı da aradığını söyleyen Mehmet Çalış, "Telefonda aynı soruları imam olduğunu iddia eden Ahmet Turan'a da sordum. Ben sorular sormaya başlayınca bana 'Sen Ehl-i Beyt soyunu sayabilir misin, islamın şartlarını biliyor musun?' gibi sorular yöneltti. Caminin adresini sorduğumda ise bana kaçamak cevaplar verdi. Bende inanmadığım için Alanya Müftülüğü'nü aradım. Müftülük yetkilileri bana bu kişilerin dolandırıcı olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı. Bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Çalış, "Ben dikkatim sayesinde dolandırılmaktan kurtuldum. Tüm Alanyalı hemşerilerimiz de bu tür insanlara karşı dikkatli olsunlar" dedi.