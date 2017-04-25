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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Alanya'da 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi

Alanya'da hayata geçirilen 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi kapsamında tahliye olan 2 hükümlü umreye gönderildi.

Alanya'da 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi

Alanya'da hayata geçirilen 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi kapsamında tahliye olan 2 hükümlü umreye gönderildi.

25 Nisan 2017 Salı 14:13
Alanya'da 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi
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ALANYA Müftülüğü, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, tahliye olan Mesut Özcan ve Uğur Yüzgeç umreye uğurlandı. İlçede görev yapan imamların aralarında para toplayarak umre masraflarını karşıladığı 2 eski hükümlü, Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde diğer vatandaşlarla umreye gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlama törenine katılan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, hükümlüleri yeni bir hayata başlamaları için umreye gönderdiklerini söyledi. Başsavcı Taşkın şöyle dedi:

"Bu arkadaşlarımız cezaevinde kalmış oldukları süre içerisinde iyi hal göstererek dine olan açlıklarını, heveslerini gösterdiklerinden dolayı umreye gönderilmeye uygun olduklarını düşündük. Müftülük, denetimli serbestlik müdürlüğü, cezaevi ve başsavcılığın işbirliğiyle bu arkadaşlarımızı 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi kapsamında inşallah yeni bir hayata başlamaları amacıyla gönderiyoruz. Allah ibadetlerini kabul etsin."
'ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK'
Alanya Müftüsü Mustafa Topal da, "Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun her kesimine hizmet götürüyor. Bu kapsamda cezaevlerinde de hizmet veriyor. Şu anda Alanya'da hizmet veren 4 cezaevi vaizimiz var. Bu arkadaşlarımızın kapsamlı çalışmaları var. Haftanın 4 gününde orada mesai harcıyorlar. Proje kapsamında tahliye olmuş 2 hükümlüyü umreye gönderiyoruz. Kendilerinde ayrı bir duygu, heyecan var. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda gözlemlerimiz neticesinde sayı artarak değişebilecek" diye konuştu.
'DÖRT DUVAR ARASINDA HUZURU BULDUM'
Umreye gönderilenlerden eski hükümlü Mesut Özcan ise duygularını şöyle dile getirdi:
"Cezaevinde çok sayıda mazlum insan var. Bundan ziyade orada doğru yolu bulanlar var. Çoğu insan bir suç işleyerek cezaevine girmiş olabilir. Ama emin olun ki insan bir gün gerçek yolu buluyor. Bulduğuna da inanıyorum. Dışarıdayken insana koca dünya bazen çok dar gelebiliyor ama içerdeyken dört duvar arasında ben huzuru, mutluluğu buldum."
Diğer hükümlü Uğur Yüzgeç de cezaevinde karşılaştığı en önemli şeylerden birinin Kuran olduğunu, içeride tövbe ettiğini ve Allah'a yöneldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaCezaevinden Allahın EvineProjeAlanya MüftülüğüAlanya L Tipi Kapalı Cezaevi
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