Alanya'da bisiklet yolu hizmete girdi 

CADDE üzerinde kurulan Toprak Razgatlıoğlu Bisiklet Yolu düzenlenen törenle hizmete açılırken törene yola ismini veren Milli Motosiklet Yarışçısı Alanyalı Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. Programa katılması beklenen bir diğer milli motosiklet yarışçısı ve dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu program yoğunluğu nedeni ile katılamazken, genç yaşlı, kadın erkek bir çok kişi bisikletleriyle programa katıldı. Programın açılışında konuşan Razgatlıoğlu, "Bu yol bana farklı bir sorumluluk daha yükledi. Bundan sonraki süreçte daha büyük hedeflerle ilerlemem gerekiyor. Her zaman daha çok çalışmak gerekiyor. Yılmadan yorulmadan pes etmeden çalışmak gerekiyor. Gençler hayallerinin peşinden koşmayı ihmal etmesin" dedi.

'GENÇLERİMİZ HER ŞEYİMİZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yeni nesil bizim her şeyimiz. Memleketi ihya etmeye çalışacaksak önce gençlerimizi ihya etmemiz gerek. Dünyanın neresinde olursam olayım hep dünyanın en güzel şehrinde yaşadığımızı söylerim. Alanya'yı daha güzel hale getirebilmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün alaiye caddesini yaptık yarın diğer caddeleri yapacağız. Bu ve bunun gibi bir çok proje yapacağız. Engelsiz Kent alanya olarak ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olma yolundayız. Cadde, sokak, sosyal alan yapımlarında buna özen gösteriyoruz. Bisiklet ve spor organizasyonlarını geliştirmek için şimdi de bunu hizmete soktuk. Bundan sonraki organizasyonlarımızda bisiklet de armağan edeceğiz. Ben bugün Meclis'imizde oybirliği ile caddenin ismine Toprak kardeşimizin ismini verdik. Onlar çalışsınlar kazansınlar bizler ödüllendirelim. Şimdiden katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Yücel daha sonra Razgatlıoğlu'na plaket takdim etti. Programın ardından Razgatlıoğlu motoruyla kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Yücel'in öncülüğünde yüzlerce vatandaşlar bisiklete binerek yolun açılışını gerçekleştirdi. Bisikletli grup, Atatürk anıtına kadar pedal çevirecek.