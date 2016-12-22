Alanya'da Ata'ya çirkin saldırı

SOĞUKPINAR Mahallesi'ndeki öğrencilere bere, çorap, kırtasiye malzemesi ulaştıran Alanya Yardıma Muhtaç Öğrenciler Derneği (AYMÖD)
üyeleri Atatürk büstünün halini görünce şok oldu. Yan yatmış bayrak direği, burnu ve omuz başları kırılmış Atatürk büstü, yazıları sökülüp parçalanmış kaide görenleri şaşkına çevirirken, bu çirkin davranışı kimin ya da kimlerin yaptığı ise bilinmiyor. Okul öğretmeni, Atatürk büstüne saldırının okulların açıldığı dönemden önce gerçekleşmiş bir olay olduğunu ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi verdiğini ifade etti. Birleştirilmiş sınıfta eğitim veren okulun tek öğretmenine Türk bayrağı hediye eden AYMÖD Başkan Yardımcısı Mehmet Özkan, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atatürk büstüne yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Alanya'nın Soğukpınar Mahallesi ilkokuluna yardım malzemesi götüren yardımseverler karşılarında parşalanmış Atatürk büstünü görünce şok oldu
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