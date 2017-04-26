Alanya'da 97 tertipler askere uğurlandı

EŞGİLİK Düğün Salonu'ndaki törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alanya Müfüsü Mustafa Topal, siyasiler, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Emekli Albay Esap Yaşar Yılmaz, "Bugün burada hayatlarınızın en mutlu anlarından birini yaşıyorsunuz. Evlatlarınızın bugünden itibaren TSK bünyesine dahil oluyor. Mehmetçik bu vatan uğruna çocuğunu beşikte, eşini tarlada bırakıp vatan savunmasına koşanların ortak adıdır. Onlara güveniniz. Onlara güven duyunuz. Ne mutlu size bu kahramanları yetiştirdiğiniz için. Asker uğurlama töreninin manevi değeri bizim için çok büyük. Burada ilk karavanalarımızı yiyeceğiz. Mehmetçikler bu ocak peygamber ocağı. bu ocak vatanına milletine güvenenlerin toplandığı bir yer. bu ocakta ben değil, biz var. Mehmetçik olmak onurdur" dedi.

'BU VATAN SİZLERE EMANET'

Başkan Yücel de, "İkincisini düzenlediğimiz asker uğurlama töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızı vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetiştiren anne ve babalara şükran duyuyorum. Onlar gerektiğinde bu vatan için canını vermekten çekinmeyecek bir kahraman olacaktır. Bu vatan sizlere emanet. sizler görevinizi yerine getirdiğinizde bu millet güven içinde olacaktır" diye konuştu. Sonra askere gidecek gençlere kına yakıldı.

'CEHENNEM OLSA GÖĞSÜMÜZDE SÖNDÜRECEĞİZ'

Askerler adına konuşan Mevlüt Ünal, 'Ben türküm. Türk vatansız olmaz. Bu bayrak inmeyecek. Bu bayrağu içimizde taşıyoruz. Bu uğurda gerekirse canımızı seve seve feda edeceğiz. Şehitliğin ne kadar kutsal olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz türküz. Cehennem olsa göğsümüzde söndüreceğiz.Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı. Daha sonra askere gidecekler adına Burak Yıldırım tarafından temsili olarak kütüğe plaket çakıldı. Alanya Müftüsü Mustafa Topal'ın yaptırdığı duanın ardından askerlere ilk karavanaları protokol tarafından ikram edildi.