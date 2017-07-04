Alanya Cumhuriyet Başsavcısı değişti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile yaklaşık 4 yıldır Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Musa Taşkın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Yerine ise Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevlendirildi.