Alanya Cumhuriyet Başsavcısı değişti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile yaklaşık 4 yıldır Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Musa Taşkın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Yerine ise Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevlendirildi.
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