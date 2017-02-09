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Alanya Çevreyolu'na girişe son rötuş

Büyükşehir Koordinatörü Güney, Çevreyolu'ndan Anadolu Hastanesi'ne giren yolda iyileştirme yaptırdı

Alanya Çevreyolu'na girişe son rötuş

Büyükşehir Koordinatörü Güney, Çevreyolu'ndan Anadolu Hastanesi'ne giren yolda iyileştirme yaptırdı

09 Şubat 2017 Perşembe 16:09
Alanya Çevreyolu'na girişe son rötuş
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Kiriş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Musluoğlu'ndan, üretimine yeni başladıkları polemo meyvesi ve Alanya tarımının son durumu hakkında bilgi aldı. Güney, karşılıklı istişare şeklinde geçen ziyarette Ziraat Odası gibi sivil toplum örgütleri ile hep iç içe olduklarını belirtti. Güney, "Alanya'da tarımın desteklenmesi ve çiftçinin güçlendirilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.
ÇEVREYOLU'NA YENİ DÜZENLEME
Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yapılan Telekom Kavşağı Katlı Kavşak Projesi çalışmaları sebebiyle başka güzergahtan seyreden trafikte yaşanan sıkıntılar, Alanya Hizmet Birimi'nin çalışmaları sonucu giderildi. Anadolu Hastanesi önünde oluşan sıkışıklığın önüne geçmek için orta refüje bağlantı geçişi açılması talimatı veren Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Saray Karakolu'nun güvenliği sağlanacak şekilde sil baştan düzenlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Çevreyolu'ndan gelip Anadolu Hastanesi istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri yolu rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaçevreyoluAnadolu Hastanesi
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