Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.777
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6053
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Flaş Haber
Alanya'da korkunç kaza!
Kapat

Alanya Belediyesi'nde önemli gün

Alanya Belediye Meclisi, bugün saat 14.00'de toplanacak. Mecliste 2B arazileri için her mahalleye 6'şar kişiden oluşan bilirkişi heyeti seçilecek

Alanya Belediyesi'nde önemli gün

Alanya Belediye Meclisi, bugün saat 14.00'de toplanacak. Mecliste 2B arazileri için her mahalleye 6'şar kişiden oluşan bilirkişi heyeti seçilecek

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:56
Alanya Belediyesi'nde önemli gün
banner404

ALANYA Belediye Meclisi'nin aylık olağan toplantısı bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda önce Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararları görüşülecek. Mecliste sonra Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararlarıyla imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen talepler değerlendirilecek. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28 Haziran 2017 tarih ve 2837 sayılı yazısının müzakeresinin ardından her mahalle için 6 adet bilirkişi heyetinin seçimi gerçekleştirilecek. 
Meclis dilek ve temenniler bölümüyle sona erecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.07.2017 23:20
Anahtar Kelimeler:
2b ArazileriAlanya BelediyesiAlanya Belediye Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhtar Durna: Bu işi çözmeliyiz
Muhtar Durna: Bu işi çözmeliyiz
Alanya'da geziye davet
Alanya'da geziye davet
Baykal ve Takavut'ten ortak mesaj
Baykal ve Takavut'ten ortak mesaj

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals