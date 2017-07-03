Alanya Belediyesi'nde önemli gün

ALANYA Belediye Meclisi'nin aylık olağan toplantısı bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda önce Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararları görüşülecek. Mecliste sonra Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararlarıyla imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen talepler değerlendirilecek. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28 Haziran 2017 tarih ve 2837 sayılı yazısının müzakeresinin ardından her mahalle için 6 adet bilirkişi heyetinin seçimi gerçekleştirilecek.

Meclis dilek ve temenniler bölümüyle sona erecek.