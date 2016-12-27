Alanya Belediye Başkanı Yücel ile icraatın içinden

BASINA özel olarak düzenlenen proje tanıtım gezisine, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetimi de katıldı. İlk olarak Alanya'ya en büyük katmadeğer sağlayacak teleferik projesini yerinde anlatan Başkan Yücel, "Alanya'nın son 30 yıllık özlemi. Bize nasip oldu. 3 yıldır çalışıyorduk. Sözleşmeleri protokolleri yaptık. Bir buçuk aydır çalışmalar sürüyor. Sit alanı ile karışık bir alanda olduğu için titiz bir çalışma var. Burayı hem güzel bir meydan yapacağız hem de güzel bir merkez olacak. Park alanı yeniden düzenlenecek. Teleferik bu hızda giderse 5 ayda bitecek. Hep beraber bineceğiz teleferiğe. Kapasitesi de saatte 1700 kişilik olacak. 17 kabin olacak ve her kabin 8 kişi taşıyacak. Ehmedek'ten iç kaleye ulaşılabilecek. Otobüsle 1 saatte gidilen yol 3-5 dakikaya inecek. 830 metrelik bir hat uzunluğu var. 25 saniyede bir kabin inip çıkacak. Bedesten adında bir tarihi eserimiz var. 15 senedir kadar atıl duruyordu belediyeye tahsisi yapıldı. Orayı da restore edip bedesten çarşısı yapacağız. Kültürel bir yer olacak. Kalede daha kamulaştırdığımız yerler olacak. Tarihi yerlerin hepsini restore edip kamuya kazandıracağız" diye konuştu.
'BUNDAN SONRA STANDARDIMIZ OLACAK'
Teleferik projesinin ardından prestij caddesini gezen Başkan Yücel, "Bundan sonraki yol ve cadde projelerimizi aynı standarda oturtacağız. Hepsi AB standartlarında olacak. 2 buçuk tonluk çöp konteynerlerimiz var. Görüntü ve koku kirliliği yok. 21 bin metrekare döşeme yapıldı 1500 metre araç ve bisiklet yolumuz var. Ağaçlar ve aydınlatmalar yenilendi. Kermes alanı tekrar düzenlendi. Cep otoparkları yaptık. Sundurmayı da tek tip olarak uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
'BÖLGEYE NEFES ALDIRACAĞIZ'
Kuzey Alanya'ya yapılan parkı da tanıtan Başkan Yücel, "Bölge için bir yeşil alan oluşturduk. 6 bin metrekarelik alan. Satranç oyunları, parklar olacak. Eski köy meydanlarındaki oturma alanları olacak. Bölgeden okullardaki çocuklar da öğle aralarında veya okul çıkışlarında bu alanı kullanabilecek. Halkımıza haftasonlarını geçirebileceği bir alan sunuyoruz. Parkımızın adı da Şehit Ömer Halisdemir olacak" ifadelerini kullandı.
'ÖRNEK BİR PARK OLDU'
Daha sonra Sak Irmağı Park ve Yeşil Alan projesini de gezen Yücel, "Güzel bir park oldu. Kısa süre önce hizmete girdi. İçerisinde sosyal alanlar bulunduran geniş bir park. 5615 metrekarelik alan üzerinde oyun alanları ve spor aletlerinin olduğu bir yer. Burada ayrıca basketbol sahaları, masa tenisi, tırmanma oyunları gibi çok geniş imkanlara sahip" dedi.
'ALANYA'NIN SİMGESİ OLACAK'
Yücel'in Alanya'ya kazandıracağı en önemli yatırımlardan bir diğeri Tavşan Damı projesi de büyük beğeni topladı. Proje hakkında bilgi veren Yücel şunları söyledi: "iki kademe olarak değerlendirilebilir. Alt taraf piknik alanı üst taraf ise 30 metrelik bayrak alanı. Öte yandan sosyal tesisler olacak. 400 kişilik de bir amfi var. Otoparkımız da var. Oyun evleri, süs havuzu, şelale olacak. Ve parkın büyük bir kısmını çevreleyecek. Bayrak direğinin etrafında da çeşitli düzenlemeler olacak. 50 bin metrekare olarak geçiyor bu alan. Ama ilerleyen süreçte daha da büyüyecek. Yürüyüş yolu da olacak. Şehitler anıtı da kurmayı planlıyoruz. Daha proje aşamasında. Alanya'ya bir simge olacak. Bu seneki turizm festivalimizin de bir bölümünü burada yapacağız."
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya basınına projelerini anlattı
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