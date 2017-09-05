Alanya Adliyesi'nde 'Adli Yıl' böyle açıldı 

YENİ Adli Yıl açılış töreni, Alanya Adliyesi Hakim ve Savcı Yemek Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre , Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Alanya Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Salim Karakuzu, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Alanya'da kısa süre önce göreve başlayan Başsavcı Yasin Emre, törende yaptığı konuşmada "Yeni adli yılımız hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerle birlikte çalışmaktan gurur duyacağım" dedi. Tören, açılış kokteyliyle sona erdi.

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