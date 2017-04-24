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'Alan adı alınıp satılabilir'

Alan adı alım-satımı yapan girişimci Okan Yıldırım, “Dijital birer varlık olan alan adlarının (web sitelerinin isimleri) gayrimenkuller gibi alım-satımı yapılabilmekte” dedi

'Alan adı alınıp satılabilir'

Alan adı alım-satımı yapan girişimci Okan Yıldırım, “Dijital birer varlık olan alan adlarının (web sitelerinin isimleri) gayrimenkuller gibi alım-satımı yapılabilmekte” dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:36
'Alan adı alınıp satılabilir'
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ALAN adları (web sitelerinin isimleri) alım-satımı yapılan AlanAdlari.com'un kurucusu girişimci Okan Yıldırım, “Dijital birer varlık olan alan adlarının gayrimenkuller gibi alım-satımı yapılabilmekte. Platformun bireysel ve kurumsal 40 bin kullanıcısı bulunuyor” diye konuştu.
'100 BİN ALAN ADI SATILABİLİR'
Yıldırım, kurumsal firmaların önemli alan adı alımlarına da destek olduklarını anımsatarak,”Kurumsal firmaların bir çoğu, alan adı sektörünün içerisinde olmadıkları ve özel vakit ayıramadıkları için genellikle doğru bir alım stratejisi izlemiyor. Bu sebeple ya alan adını satın alamıyorlar ya da en karlı şekilde satın alamıyorlar. Alan adı sektöründeki birçok yerli ve yabancı yatırımcı ile iletişimde olmamızın sağladığı erişim kolaylığı, alım yapacak firmaların faydalanmak isteyecekleri büyük bir avantaj. Twitter, Turkcell, Vodafone gibi birçoğumuz tarafından bilinen değerli markalar platformun referansları arasında görülüyor. Genç girişimcilerden, büyük holdinglere kadar herkesin bütçesine uygun olabilecek 100 bin farklı alan adı satın alınabilir durumda olan AlanAdlari.com, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren 6Q İletişim Teknolojileri AR-GE Hizmetleri tarafından kurulmuş” ifadelerini kullandı.
'PİYASADAN KAZANÇ ELDE EDEBİLİRSİNİZ'
Yıldırım, geride kalan günlerde, tanınmış bir holdingin 520 bin TL’lik bir alan adı yatırımına aracılık ettiğini belirterek, “Yurt dışında çok daha yüksek bedellerle gerçekleşen alım-satımlar bulunuyor. Ülkemizde işini internette büyüten şirket sayısı günden güne artıyor. Bu artış alan adı yatırımcı sayısını artırdığı gibi alan adı yatırımlarını da artırıyor. 520 bin TL’lik satış, ülkemizde şimdiye kadar açıklanan alan adı satışları arasında bir rekor. Gelişmekte olan alan adı piyasasında alan adı yatırımları/satışları sürekli artışta. Bu durum hiçbir zaman değişmeyecek. Böyle bir pazar içerisinde doğru zamanda doğru yerde olabilirseniz siz de değeri artan bu piyasadan kazanç elde edebilirsiniz. Sektör büyüyorken ve siz olsanız da olmasanız da kazandırabilecekken neden katılmayasınız ki?” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Okan YıldırımWeb
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