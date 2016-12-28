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AKM’de seminer gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Alanya Belediyesi personeline “Sosyal Medya Kullanım Becerileri” semineri verildi

AKM’de seminer gerçekleştirildi
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ALANYA Belediyesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Alanya Belediyesi personeline “Sosyal Medya Kullanım Becerileri” semineri verildi. Belediye ve AHEP ortaklığında yürütülen Kişisel Gelişim Eğitimleri’nin ilkinde AHEP Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan tarafından verilen “Etkili İletişim Becerileri” seminerinin ardından ikincisi dün Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. AHEP Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan, Alanya Belediyesi personeline “Sosyal Medya Kullanım Becerileri” semineri verdi.
'SOSYAL MEDYA' KAVRAMI ANLATILDI
Doğan tarafından verilen Sosyal Medya Kullanım Becerileri seminerinde  “Sosyal Medya Kavramı nedir?”, “Kurum ve Kuruluşlar için Sosyal Medya önerileri nelerdir?”  gibi konu başlıkları tartışıldı. Katılımcıların ilgisiyle yoğun bir etkileşim ortamında gerçekleşen seminerin sonunda Yrd. Doç. Dr. Doğan konuyla ilgili soruları yanıtladı. Program sonunda Alanya Belediyesi personeline katılım sertifikası verildi. 
 
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Etiketler; #Alanya Belediyesi #Alanya Hamdullah Emin Paşa #Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
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