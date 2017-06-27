Akıl almaz ihanet! Sevgilisi karısının yerine geçti...

AKSARAY'DA demir çelik fabrikası bulunan Hakan Ç., ilk eşi Özlem Ç.'den iki çocuğu dünyaya geldikten sonra sekreteri Fatma Gül C. ile birlikte yaşamaya başladı. Sekreterinden de 2 çocuk yaptı. Geçen yıl sekreterini bıçakla yaralayıp terk eden Hakan Ç., bir süre önce de Göklin G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu arada iflas eden Hakan Ç., sevgilisiyle işbirliği yaparak, ilk eşi Özlem Ç.'ye ait ev ve arsaları satmaya karar verdi.

HAPSE ATILDILAR

Tesettürlü olan eşine benzemesi için tesettür kıyafeti giydirdiği Göklin G.'ye notere götüren Ç., eşinden ele geçirdiği kimliğini de kullanarak, eşi olarak tanıttığı sevgilisi aracılığıyla vekaletname çıkardı. Bu vekaletname ile eşine ait 400 bin lira değerindeki iki arsayı sorun yaşamadan satan çalışkan, ardından eşinin 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evi de satmaya karar verdi. Ç.'yi, daha önceki farklı bir suç nedeniyle takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zanlının eşine ait malları satmaya çalıştığını bilgisine ulaşınca harekete geçti. Bu satışın gerçekleşeceği anda baskın yapan polis, kaçmaya çalışan Ç.'yi yakaladı. Ç. ile birlikte sevgilisi Göklin G. tutuklandı.