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'Akdeniz'de eş seçimi' istatistiği

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aile yapısına ilişkin verilerine göre Akdeniz'de yaşayan 15 yaş üstü bireylerin yüzde 52,3'ü aile çevresinden, yüzde 25,2 komşu ve mahalle çevresinden, yüzde 11 arkadaş çevresinden eşini buldu

'Akdeniz'de eş seçimi' istatistiği

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aile yapısına ilişkin verilerine göre Akdeniz'de yaşayan 15 yaş üstü bireylerin yüzde 52,3'ü aile çevresinden, yüzde 25,2 komşu ve mahalle çevresinden, yüzde 11 arkadaş çevresinden eşini buldu

05 Eylül 2017 Salı 23:22
'Akdeniz'de eş seçimi' istatistiği
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TÜİK'İN 'İstatistiklerle Aile 2016' verileri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2016 yılında 3,5 kişi olduğu görüldü. Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki veriler göz önüne alındığında ise 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye ortalamasının altında oranda bir gerileme olduğu kaydedildi. Buna göre Antalya'da hane halkı büyüklük oranı 2012 yılında 3,3 iken 2016 yılında 3,2'ye, Burdur, 3,0'dan 2,9'a, Isparta 3,1'den 3,0 kişiye geriledi.
EŞLERİNİ AİLE ÇEVRESİNDEN BULUYORLAR
Aile yapısı 2016 araştırması kapsamında 15 ve üzeri yaşta olup evlilik deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile nasıl tanıştıkları da 7 kategoride incelendi. Türkiye ortalamasına göre bireyler eşlerini yüzde 49,8 oranında aile ve akraba çevresinden, yüzde 28,2 komşu ve mahalle çevresinden, yüzde 7,3 iş çevresinden, yüzde 10,3 oranında da arkadaş çevresinden buluyor. Bölgelere göre açıklanan verilerde Akdeniz Bölgesi'ndeki bireylerin eş bulmada aile ve akraba çevresinin etkisi yüzde 52,3 oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. Ayrıca Akdenizliler; yüzde 25,2 komşu ve mahalle çevresinden, yüzde 11 arkadaş çevresinden eşini buluyor.
EVDE KADININ SÖZÜ GEÇİYOR
Aile yapısı 2016 verilerinde belirlenmiş bazı konularda alınacak kararları genellikle kimin aldığı da incelendi. Hanede bulunan 15 ve üzeri yaştaki bireyler için cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların en yüksek oranda sırasıyla yüzde 78,1 ile ev düzeninde, yüzde 58 ile alışveriş konularında ve yüzde 56,1 ile komşularla ilişkilerde karar alma önceliğinin olduğu görüldü. Erkekler ise yüzde 70,6 ile tatil ve eğlence konusunda, yüzde 65,9 ile ev seçiminde ve yüzde 59,7 ile akrabalarla ilişkiler konularında karar alıcı oldu.

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Türkiye İstatistik KurumuTüikAkdenizde Eş Seçimi
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