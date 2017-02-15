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Ak Köprü'de geri sayım

Büyükşehir'in en önemli hizmetlerinden biri olan Ak Köprü'nün 25 Şubat'taki açılışı için geri sayım sürüyor

Ak Köprü'de geri sayım

Büyükşehir'in en önemli hizmetlerinden biri olan Ak Köprü'nün 25 Şubat'taki açılışı için geri sayım sürüyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:44
Ak Köprü'de geri sayım
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Haber:Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan'ı Alanya'da ağırladı. İki koordinatör baş başa yaptıkları görüşmede, her iki ilçede Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Devam eden yatırımlar, başlaması planlanan yatırımların ele alınmasının yanı sıra hizmetlerde işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Alanya'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Evi Derneği de Güney'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, yönetim kurulu üyeleri ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Gökçen Nazifoğlu, engelliler için yapmayı düşündükleri kamp merkezi hakkında Güney'e bilgi verdi. Güney ise Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gereken girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.
GÖRKEMLİ AÇILIŞA 9 GÜN KALDI
Öte yandan Ak Köprü'de geri sayım devam ediyor. Açılışı 25 Şubat'ta yapılacak olan Ak Köprü'de asfaltın ardından başlatılan peyzaj ve süsleme çalışmalarında sona gelindi. Temeli Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katıldığı törenle geçen yıl atılan ve 12 mahalleyi birbirine bağlayacak olan Ak Köprü'nün 25 Şubat'taki açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Güney, "190 metre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip olan, 7 milyon TL'ye mal edilen köprü, sadece 12 mahalleyi birbirine bağlamayacak, aynı zamanda kolay ulaşım nedeniyle bölgenin turistik cazibesini de artıracak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ak KöprüHüseyin Güneyİbrahim Özkan
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