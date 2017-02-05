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Ak Köprü'de geri sayım

Açılışı 25 Şubat'ta yapılacak olan Ak Köprü'de asfaltın ardından sıra peyzaj ve süsleme çalışmalarına geldi.

Ak Köprü'de geri sayım

Açılışı 25 Şubat'ta yapılacak olan Ak Köprü'de asfaltın ardından sıra peyzaj ve süsleme çalışmalarına geldi.

05 Şubat 2017 Pazar 17:33
Ak Köprü'de geri sayım
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 25 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak olan Ak Köprü'de peyzaj çalışması başlattı. Temeli Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katıldığı törenle geçen yıl atılan ve 12 mahalleyi birbirine bağlayacak olan Ak Köprü'de açılış için geri sayım sürüyor. 190 metre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip olan ve 7 milyon TL'ye mal olan köprünün açılışı öncesi asfalttan sonra sıra peyzaj çalışmalarına geldi. Çim ve bitki ekimi ile süslemelerin bitme noktasına geldiğini söyleyen Güney, ayrıca Türkler Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Alanya Toptancı Hali Kompleksi'nde de zemin düzleme çalışmalarına geçildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ak KöprüAsfaltMevlüt ÇavuşoğluMenderes Türel
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