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Ailesiyle kavga eden genç kız denize atladı

Beşiktaş'ta ailesiyle kavga ettiği öğrenilen genç bir kız, taksiyle geldiği Kuruçeşme'den denize atladı. Denize atlamadan önce taksiciden ödünç aldığı telefonu da atan genç kızı vatandaşlar denizden çıkararak kurtardı

Ailesiyle kavga eden genç kız denize atladı

Beşiktaş'ta ailesiyle kavga ettiği öğrenilen genç bir kız, taksiyle geldiği Kuruçeşme'den denize atladı. Denize atlamadan önce taksiciden ödünç aldığı telefonu da atan genç kızı vatandaşlar denizden çıkararak kurtardı

02 Temmuz 2017 Pazar 12:47
Ailesiyle kavga eden genç kız denize atladı
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OLAY, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde ailesiyle arasında problem olduğu öğrenilen 17 yaşındaki kimliği belirsiz genç kız, Taksim’den taksiye bindi. Ardından Beşiktaş’ta sahil yoluna gitmek istediğini söyleyen genç kız, Kuruçeşme Sahili’ne gelince taksi şoföründen telefonunu istedi. Çantasını bırakan genç kız ardından araçtan inerek sahilde bir süre telefonla konuştu. Kısa bir süre görüşen genç kız, telefonda bağırdıktan sonra araçtan çantasını alarak önce içindekileri ardından da şoförden aldığı telefonu denize attı. Genç kızın denize atlayacağını fark eden çevredeki vatandaşlar onu durdurmaya çalıştı. Ancak genç kız sahilden denize atladı. Genç kızın atladığını gören Fuat Ethemoğlu, denize girip kızı kurtararak, vatandaşların yardımıyla iskeleye çıkarttı. Yarı baygın bir şekilde kurtarılan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Ne yapıyorsun demeye kalmadan kendini denize attı”

Genç kızı Taksim’den aldığını ifade eden taksi şoförü Bülent Arabik, “Beşiktaş’a inmeden, ‘ağabey sağ da durur musun, telefonunuzla telefon görüşmesi yapabilir miyim?’ dedi. Verdim telefonu ama orada konuşamadı araca tekrar bindi. Sonra Bebek sahile gitmek istedi. Gittik, sonra bana çantayı arabaya bıraktığını, telefonumla dışarıda konuşmak istediğini söyledi. Sonra da bu olay oldu. Ben araçtaydım, denize yaklaşınca bende yanına geldim ne yapıyorsun demeye kalmadan kendini denize attı” dedi.

“Elinde fotoğraflar vardı onları yırtıp attı sonra da atladı”

Genç kızı denizden kurtaran Fuat Ethemoğlu, “Burada oturdu, telefonla konuştu, bağırdı ve çağırdı. Kıyıya geldi, aşağıya indim yapma dedim. Sonra atladı bende hemen peşinden atladım. Yüzme biliyordu zaten direkt çıkarttım” ifadelerini kullandı.

Olayı gören Cemalettin İşkurt, “Burada otururken genç kız telefon görüşmesi yapıyordu. Büyük ihtimalle sevgilisiydi problem yaşıyordu. Elinde fotoğraflar vardı onları yırtıp attı. Ardında da cep telefonunu denize attı. Ondan sonra geri geri geldi. Ben dahil birkaç kişi, ‘değmez’ diyerek oyaladık ama ‘yaklaşmayın’ dedi. Biz daha yanaşamadan kendini denize attı. Teknedeki görevli kaptan arkadaş hemen peşinden atladı” diye konuştu.

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