banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.159
DOLAR
3.7432
STERLIN
4.6810
EURO
4.0220
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

"Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi?"

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2009 yılında 13 yaşında olan komşusunun kızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki sanığa verilen 19 yıl 7 ay hapis cezasını bozdu. 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanan sanığa yine aynı cezayı verdi

"Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi?"

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2009 yılında 13 yaşında olan komşusunun kızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki sanığa verilen 19 yıl 7 ay hapis cezasını bozdu. 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanan sanığa yine aynı cezayı verdi

03 Şubat 2017 Cuma 11:50
"Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi?"
banner404

TECAVÜZE uğrayan kızın babası mahkeme salonunda, "Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi?" diye isyan etti. 2009 yılında Yeşilhisar ilçesi Yeşilova köyünde M.S. (52) iddiaya göre, o zaman 13 yaşında olan komşusu Y.B.'nin kızı E.B.'yi önce sözle taciz etti. İddiaya göre, daha sonra mağdureyi tehditle metruk bir eve götüren M.S., burada kıza tecavüz etti. E.B., babasına giderek, M.S.'den korktuğu için sadece tacize uğradığını söyledi. Baba Y.B. komşusu M.S.'yi öldüresiye dövdü.


6 yıl sonra evlenince bakire olmadığı anlaşıldı

Olayın ardından 6 yıl sonra 2014 yılında 19 yaşına gelen E.B. evlendi. Genç kızın evlendikten sonra bakire olmadığı anlaşılınca, kızı ailesi köşeye sıkıştırdı. E.B. de 13 yaşındayken komşuları 52 yaşındaki M.S. tarafından sadece taciz edilmediğini, tecavüze de uğradığını, korktuğu için hiç kimseye anlatamadığını söyledi. E.B. ve ailesi, Savcılığa giderek M.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.S. ile ilgili 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

2015 yılında sanığa 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi

30 Aralık 2015'te Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl 10 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargıtay kararı bozdu, dosya geri gönderildi

Sanık avukatı sanığın suçsuz olduğunu iddia ederek Yargıtay'a bu kararı temyiz etti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak, sanığı salıverip dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Savcılık beraat istedi

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.S., mağdure E.B., babası Y.S. ve annesi D.S. ile avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay bozmasının uyulmasına ve sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

"Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi?"

Mağdure E.B., mahkeme heyetine bir şey söyleyeceğini belirterek, annesinin ve babasının duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşma salonunda bulunan herkesi dışarı çıkardı. Mağdure E.B.'nin ağlayarak, 'Bu adam benim hayatımı mahvetti. Nasıl serbest bırakılır?' diye bağırdığı duyuldu. Mağdurenin ifadesinin ardından anne, babası ve izleyiciler tekrar salona alındı.

Mağdurenin babası Y.B. ise "Ben bir babayım. Bu ruh hastası bir yaratık o zamanlar 13 yaşında olan kızıma bu eylemi yapmıştır. Keşke ben bu şahsı o zamanlar gebertseydim. Biz çok yakın komşuyduk. Ağzı süt kokan 13 yaşında bir kıza bunlar yapılabilir mi? Onun da bu yaşlarda çocuğu var. Benim yaşadıklarımı yaşamadınız. Ben taciz olarak bildiğim için o zaman sadece dövmüştüm, tecavüz olduğunu bilseydim kafasını koparırdım. Bu çocuğun bunu ispatlaması için videoya mı çekmesi lazımdı?" dedi.

"Benim ayakta duracak halim yok"

Sanık M.S. de kalp hastası olduğunu belirterek, "2003 ve 2013 yıllarında kalp krizi geçirdim. Benim ayakta duracak halim yok, ne tecavüzü, ne ruh hastası, ben kalp hastasıyım. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçunun sübut bulduğu gerekçesiyle sanığa 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 15 yıl 10 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 9 ay olmak üzere 19 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, kararı onarsa, sanığın cezası infaz edilecek.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TecavüzYargıtayKayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 
Doğum hanesine yazıldı! 'Nerelisin diye sorana…' 
Doğum hanesine yazıldı! 'Nerelisin diye sorana…' 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals