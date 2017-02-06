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Ağlatan kentsel dönüşüm

Yapılacak olan Kent Meydanı projesi kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sırasında 2 katlı evinin değerinin altında istimlak edildiğini ileri süren kadın tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Ağlatan kentsel dönüşüm

Yapılacak olan Kent Meydanı projesi kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sırasında 2 katlı evinin değerinin altında istimlak edildiğini ileri süren kadın tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:40
Ağlatan kentsel dönüşüm
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ADANA'DA yapılacak olan Kent Meydanı projesi kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sırasında 2 katlı evinin değerinin altında istimlak edildiğini ileri süren kadın tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Seyhan Belediyesi tarafından Adana Kent Meydanı (Barış ve Demokrasi Meydanı) projesi için önce mimari ve kentsel tasarım yarışması yapıldı. Etkinliklerin yapılacağı açık alanın yanı sıra kapalı otopark, kültür ve sanat merkezleri, kadın yaşam merkezleri, müzeler, öğrenci yurdu, kütüphane, sağlık yaşam merkezi, restoranlar, sergi salonları, atölyeler, kefeler ve ticari ofislerin bulunacağı kent merkezi için belediye daha sonrada kamulaştırma çalışması başlattı. Kamulaştırmanın yüzde 60'ı tamamlanırken belediye ile vatandaşlar arasında kamulaştırma bedeli ve yıkımın özensiz yapılmasından dolayı sorunlar ortaya çıktı.

"YIKIM YAPILAN BİNALARIN ELEKTRİK KABLOLARI ORTADA"

Sucuzade Mahallesi Muhtarı Nihat Akyıldız, projeye karşı olmadıklarını belirterek, "Mağduriyet maddiyattan kaynaklanıyor. Evlere gereken fiyatlar verilmiyor. 2 katlı bir eve 74 bin lira veriliyor. Güzel bir şey olacaksa yapsınlar. Fakat biz diyoruz ki insanları üzmeden, hakkını vererek insanları buradan gülerek göndermeliler" dedi.

Yapılan yıkımın da çok özensiz yapıldığını ve tehlike saçtığını anlatan Akyıldız, "Yıkım yapılan binaların elektrik kabloları ortada. Çocuklarımız sokaklarda Oyun oynuyorlar ve tehlikeye giriyorlar. Ben buradan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sesleniyorum. Gelin bu halkımıza bir kulak verin" diye konuştu.

"4 KATLI EVE 327 BİN LİRA VERİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kaya ise 4 kardeşle yıllarca çalışarak oturdukları 4 katlı evi yaptıklarını belirterek, "4 katlı binamıza 327 bin lira değer biçiyor. Burası Adana'nın merkezi bir yeri. 4 kardeş 40 sene çalışarak yaptık burayı. Şimdi biz burayı 6 kardeş birde annemiz 7'ye bölersek bu parayı ne yapacağız. Ben emekliyim 2 çocuk okutuyorum üniversitede. Bu yaştan sonra çalışamam bu paraya da ev sahibi olamam. Bin 400 lira emekli maaşı alıyorum" dedi.

"2 KATLI EVE 60 METREKARE EV VERİYOR, 30 BİN LİRA PARA İSTİYOR"

Özensiz yıkım nedeniyle 2 katlı evinin duvarlarında derin çatlaklar olduğunu anlatan Şerife Toprak ise "Yüzde 94 zihinsel engelli çocuğum var, 3 tane de yetim bakıyorum. Bana 74 bin TL para teklif etti belediye. Ben bu paraya ev alamam zaten 730 lira emekli maaşı alıyorum. Bizden takas yoluna gitmemizi istediler, kabul ettik. Bana 60 metrekare ev veriyor ancak üzerine 30 bin TL para istiyor" şeklinde konuştu.


 

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Adana Kentsel DönüşümKent MeydanıSeyhan BelediyesiOyunAdanaSağlık
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