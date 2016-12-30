AGC'den dünyaya seslendi 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Devlet Hastanesi DAN-TE açılışının ardından Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i AGC Center'da ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu "Çok önemli süreçten geçiyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Yanıbaşımızda 6 yıldır süren dramı bitirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Çok çaba sarf ettik ama maalesef bugüne kadar anlaşmaların hiçbirisi uygulanmadı. İkili çalışmalara ve çabalara ağırlık verdik. Halep yerle bir edildi. Rusya ile çaba sarf ettik. Sonra İran'ı da işin içine kattık. Halep'teki 50 bin civarındaki insanı kurtardık. Gördük ki işbirliği yapınca başarabiliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla biz ateşkesi Suriye geneline yaymak için çabalarımızı arttırdık. Ateşkesin Suriye geneline yayılması için bir mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Bundan sonraki süreçte bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor. Bundan memnun olmayan arazide gruplar ve ülkeler var. Çok büyük bir oranda destek var. Herkes Türkiye ve Rusya'nın hakkını veriyor. Biz Suriye konusunda işin merkezindeyiz. Bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcısı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejim ve muhalefet gruplarını Astana'da bir araya getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmıştı. Bununla ilgili mutabakat imzalandı. Bu süreçte Birleşmiş Milletler'in (BM) olmasını istedik ve bu mutabakatta var. İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Amacımız rol çalmak değil. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım. ABD'de yeni yönetim olacak. ABD de buna mutlaka katılmak isteyecektir. ABD de katılırsa bundan mutluluk duyacağız. Buradan çıkacak karar BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla desteklenmeli ve müeyyidelerle desteklenmeli. İnşallah BM şemsiyesi altında Cenevre sürecine tekrar dönülür, müzakereler tamamlanır ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğü tamamlanarak siyasi dönüşümü sağlanır. Siyasi dönüşüm sağlamadan, herkesi kapsayıcı bir dönüşüm olmadan Suriye'ye istikrar gelmez. Bundan sonraki süreçte de aktif olacağız. Suriye'nin geleceği için yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Kalıcı ateşkes için çabalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Dim, Çavuşoğlu'na ziyareti anısına Alanya'da Lavrov'la çekilen fotoğrafını hediye etti. Alanya'da doğal sabun üreten Cumali Bora ise Çavuşoğlu'na ürün çeşitlerini hediye etti. Çavuşoğlu daha sonra AGC anı defterini imzaladı.

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