Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı

Afrika Yol Bisikleti Şampiyonası'na UCI adına Alanyalı Emin Müftüoğlu katıldı. Dev organizasyonu TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de izledi

Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı

Afrika Yol Bisikleti Şampiyonası'na UCI adına Alanyalı Emin Müftüoğlu katıldı. Dev organizasyonu TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de izledi

19 Şubat 2017 Pazar 17:07
Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı
İlgili Galeriye Git
banner404

AFRİKA Yol Bisikleti Şampiyonası, Mısır'ın antik ve turistik kenti Luxor'da yapıldı. Şampiyonaya Dünya Bisiklet Birliği (UCI) adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Alanyalı Emin Müftüoğlu da katıldı. Dev organizasyonda Müftüoğlu'na Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik etti. 25 Afrika ülkesinden 600'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapan Mısır Bisiklet Federasyonu ve aynı zamanda Afrika Bisiklet Birliği (CAC) Başkanı ve UCI Asbaşkanı olan Dr. Wagih Azzam, Müftüoğlu'nun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müftüoğlu'nun Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR) dünyada en üst seviyede bir yarış haline getirdiğini belirten Azzam "Ancak üzülerek görüyorum ki, Müftüoğlu'nun kıymetini bilememişsiniz. Ona değil ülkenize yazık ettiniz. TUR da tehlikeye girmiş. Umarım hem Müftüoğlu ve hem de TUR hak ettiği yere bir gün geri döner" dedi. 
'MÜFTÜOĞLU BÜYÜK KAYIP'
Güney Afrikalı bisikletçinin şampiyonluğu ile tamamlanan şampiyonada kategorilerde birinci olan sporculara Emin Müftüoğlu ve Dr. Azzam madalya ve ödüllerini verdiler. Dim de izlenimlerini şöyle dile getirdi: "Müftüoğlu özellikle ülkemiz için büyük kayıp. Türkiye adına Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Avrupa adına dünya yönetim kurulu üyesi olmak kolay iş değil. Entrikalarla federasyon başkanlığı kaybettirildiği anda bütün bu kazanımlardan vazgeçmiş 
olduk. Oysa bu gibi uluslarası arenada marka olmuş spor adamlarına sahip çıkmak esas vatanseverliktir. 'Dükkan benim olsun ama varsın küçük olsun' zihniyeti ile yönetilen federasyonlara bisikletin de dahil olması üzüntü verici. TUR 2017'yi bile beceremeyen bir yönetim hangi uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilir ki? Çok yazık."Müftüoğlu ise mükemmel yarış ve ev sahipliği için Azzam'a teşekkür etti. 

banner355
Son Güncelleme: 19.02.2017 17:14
Anahtar Kelimeler:
AGCTgfı Emin MüftüoğluUCIAfrika Yol Bisikleti Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Biz çok büyük bir aileyiz'
'Biz çok büyük bir aileyiz'
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Ülkücüler bu düğünde buluştu
Ülkücüler bu düğünde buluştu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals