Afrika Başkanı Azzam çok şaşırdı

AFRİKA Yol Bisikleti Şampiyonası, Mısır'ın antik ve turistik kenti Luxor'da yapıldı. Şampiyonaya Dünya Bisiklet Birliği (UCI) adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Alanyalı Emin Müftüoğlu da katıldı. Dev organizasyonda Müftüoğlu'na Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik etti. 25 Afrika ülkesinden 600'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapan Mısır Bisiklet Federasyonu ve aynı zamanda Afrika Bisiklet Birliği (CAC) Başkanı ve UCI Asbaşkanı olan Dr. Wagih Azzam, Müftüoğlu'nun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müftüoğlu'nun Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR) dünyada en üst seviyede bir yarış haline getirdiğini belirten Azzam "Ancak üzülerek görüyorum ki, Müftüoğlu'nun kıymetini bilememişsiniz. Ona değil ülkenize yazık ettiniz. TUR da tehlikeye girmiş. Umarım hem Müftüoğlu ve hem de TUR hak ettiği yere bir gün geri döner" dedi.

'MÜFTÜOĞLU BÜYÜK KAYIP'

Güney Afrikalı bisikletçinin şampiyonluğu ile tamamlanan şampiyonada kategorilerde birinci olan sporculara Emin Müftüoğlu ve Dr. Azzam madalya ve ödüllerini verdiler. Dim de izlenimlerini şöyle dile getirdi: "Müftüoğlu özellikle ülkemiz için büyük kayıp. Türkiye adına Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Avrupa adına dünya yönetim kurulu üyesi olmak kolay iş değil. Entrikalarla federasyon başkanlığı kaybettirildiği anda bütün bu kazanımlardan vazgeçmiş

olduk. Oysa bu gibi uluslarası arenada marka olmuş spor adamlarına sahip çıkmak esas vatanseverliktir. 'Dükkan benim olsun ama varsın küçük olsun' zihniyeti ile yönetilen federasyonlara bisikletin de dahil olması üzüntü verici. TUR 2017'yi bile beceremeyen bir yönetim hangi uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilir ki? Çok yazık."Müftüoğlu ise mükemmel yarış ve ev sahipliği için Azzam'a teşekkür etti.