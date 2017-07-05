Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100946
ALTIN
140.793
DOLAR
3.5919
STERLIN
4.6317
EURO
4.0658
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
'Yazın terlemekten korkmayın'
'Yazın terlemekten korkmayın'

Adliyedeki bankamatik kartı kopyacıları tespit edildi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bankamatik ATM’sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirenlerin görüntülerine ulaştı

Adliyedeki bankamatik kartı kopyacıları tespit edildi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bankamatik ATM’sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirenlerin görüntülerine ulaştı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13
Adliyedeki bankamatik kartı kopyacıları tespit edildi
banner404

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda görevli  çalışanların maaşlarını çektikleri ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu.  ATM’lerin kameralarını izleyen Siber polis ekipleri, şebeke üyelerinin ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirdiğini tespit etti. Tespit üzerine, şikâyetçi olan ve hesaplarından para çekilen memur ve çalışanlarının hesaplarını incelemeye alan polis ekipleri, hesaplardaki paraların aynı şebeke tarafından  çekildiğini ve  internetten  alışveriş yapıldığını belirledi.

MEBLAĞ VE MAĞDUR SAYISI ARAŞTIRILIYOR

Araştırmaya  devam ettiren polis, kaç banka müşterisinin hesabının boşaltıldığını ve vurgun miktarını belirlemeye çalışırken, makinelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden de şebeke üyelerinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiAdliyeKart KoplayamaMemurÇağlayanİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jeremy Meeks'in eşi sessizliğini bozdu!
Jeremy Meeks'in eşi sessizliğini bozdu!
6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı
6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı
Trollerle ilgili ilginç araştırma
Trollerle ilgili ilginç araştırma

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals