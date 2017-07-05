Adliyede saldırı: Bir polis şehit oldu, bir avukat öldü

2014 yılında boşandığı karısıyla arasında icra davası bulunan Musa Güler (37) davayı kaybedince, eski karısı Emine D’yi evinde av tüfeğiyle yaraladı. Ardından eski eşinin avukatı Özgür Aksoy’a ofisinin önünde 5 el ateş eden şahıs adliye önünde kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönmez’i vurdu.

YARALI POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kaçtığı adliye içinde kıstırılan zanlı elindeki tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olayda ağır yaralanan polis memuru İdris Büyükdönmez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, avukatı Özgür Aksoy da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Emine D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit polis memuru İdris Büyükdönmez’in cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya’ya gönderileceği öğrenildi.



AVUKAT DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde icra davası sonrası Musa Güler'in pompalı tüfekle vurduğu Belediye Meclis üyesi CHP'li Avukat Özgür Aksoy, tedavi gördüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

