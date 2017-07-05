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Adliye'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

Cezaevine gönderilmek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkarılan iki şüphelinin polis aracına binmek üzereyken kaçmaya çalışmaları hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Polisin havaya bir el ateş etmesi, çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, bir şüpheli olay anında, diğer şüpheli adliyeye 500 metre mesafede yakalandı

Adliye'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

Cezaevine gönderilmek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkarılan iki şüphelinin polis aracına binmek üzereyken kaçmaya çalışmaları hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Polisin havaya bir el ateş etmesi, çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, bir şüpheli olay anında, diğer şüpheli adliyeye 500 metre mesafede yakalandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:13
Adliye'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı
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ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı’na mevcutlu olarak getirilen iki şüpheli, tutuklanmalarına karar verilmesi üzerine cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkarıldı. Adliyenin ana girişi olarak bilinen C kapısı önünde bekleyen polis aracına bindirilmek istenen iki şüpheli, bir anda kaçmaya çalıştı.Bir polis memuru, bunun üzerine havaya bir el ateş edince, çevredeki vatandaşlar panik halinde koşmaya başladı.Şüphelilerden biri, polis aracına 100 metre mesafede yakalanarak muhafaza altına alınırken, emniyet güçleri diğer şüpheliyi yakalamak için adliye çevresini aramaya başladı. Şüpheli, Şişli ve Kağıthane Güvenlik Şube polislerince adliyeye 500 metre mesafede metruk bir binanın arkasına ele geçirildi.
 

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