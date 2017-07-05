Adliye'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı’na mevcutlu olarak getirilen iki şüpheli, tutuklanmalarına karar verilmesi üzerine cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkarıldı. Adliyenin ana girişi olarak bilinen C kapısı önünde bekleyen polis aracına bindirilmek istenen iki şüpheli, bir anda kaçmaya çalıştı.Bir polis memuru, bunun üzerine havaya bir el ateş edince, çevredeki vatandaşlar panik halinde koşmaya başladı.Şüphelilerden biri, polis aracına 100 metre mesafede yakalanarak muhafaza altına alınırken, emniyet güçleri diğer şüpheliyi yakalamak için adliye çevresini aramaya başladı. Şüpheli, Şişli ve Kağıthane Güvenlik Şube polislerince adliyeye 500 metre mesafede metruk bir binanın arkasına ele geçirildi.

