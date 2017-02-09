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ADD: 'Siyasi iktidar yanlıştan dönmeli'

Atatürkçü bDüşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi tarafından yapılan açıklamada Varlık Fonu'nun bir borçlanma fonu olduğu dile getirildi

ADD: 'Siyasi iktidar yanlıştan dönmeli'

Atatürkçü bDüşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi tarafından yapılan açıklamada Varlık Fonu'nun bir borçlanma fonu olduğu dile getirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 16:03
ADD: 'Siyasi iktidar yanlıştan dönmeli'
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ADD Alanya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Siyasi iktidar, devlet düzenini tarumar etmeye devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri, Türkiye Varlık Fonu adı altında başlatılan uygulama.Bu durum, cumhuriyet dönemi boyunca yaratılan kamu iktisadi kuruluşlarının satılarak ve borçlanarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Üretim olmadığı için büyütülemeyen vergi tabanı, dolaylı vergiler ile dar gelirlinin sırtına bindirilmiş vergi yükü adaletsizliği devam ederken, Türk milletinin 93 yıldır binbir emek vezorlukla meydana getirdiği yüz milyarlarca liralık milli varlıkları, yeni harcamalar için kaynak olarak kullanılmak isteniliyor. Dünyada benzer varlık fonları gelire sahip. Bu şekliyle Türkiye Varlık Fonu herhangi bir gelire sahip olmadığı için gerçekte, 'Borçlanma Fonu'dur.
Başta kamu bankaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve PTT olmak üzere nakit varlığı yüksek kamu kurumlarının fona devredilmesiyle, bu kaynakları kullanacak yönetimin harcamaları hiçbir şekilde denetlenemeyecek. Bu uygulama, 'bütçede birlik' ve 'bütçede açıklık' ilkeleri ile uyuşmayan keyfi ve saklıişlemlere kapı açacak. Varlık Fonu kullanılarak yapılacak işlemler, gelecek kuşakları, katlanarak artacak borç yüküaltında bırakacak. Türk milletinin varlığı olan kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na devri, Osmanlı döneminde çöküşü hızlandıran Düyun-u Umumiye’ye dönüş demek. Bu durum, cumhuriyetin kuruluş değerlerinden ne kadar uzaklaşılırsa batağa saplanmanın da o kadar hızlandığının birgöstergesi. Milletimiz, kamu varlıklarımızın eritilmesine sessiz kalmamalı. Siyasi iktidarı bu yanlış kararından acilen geridönmeye çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ADDAtatürkçü BDüşünce DerneğiBOTAŞPtt
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