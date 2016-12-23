PUTİN, 1437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı geleneksel yılsonu büyük basın toplantısında bu açıklamayı yapınca sosyal medya "Adamsın Putin" yorumlarıyla çalkalandı. Putin'in bu net açıklaması, Karlov suikastının ardından endişeli olan turizmciyi de rahatlattı.
İHRACAT BAŞLIYOR
Rusya'dan dün bir iyi haber de üreticiler için geldi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk ürünlerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. Bu haber de Alanyalı üreticileri sevindirdi.
'ÇAVUŞOĞLU FAKTÖRÜ'
TÜRSAB Başkanı Suat Çavuşoğlu "Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun suikastın hemen ardından Moskova'da oluşu, açıklamaları ve Karlov'un cenazesini karşılaması suikastın aleyhimize gelişmesinin önüne geçti. Çavuşoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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İhracat başlıyor
Turizmciyi rahatlatan açıklama
Putin'in "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" açıklaması turizmciye derin bir nefes aldırdı. Rusya'dan üreticiye de müjde geldi
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