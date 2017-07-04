Adalet yürüyüşünün 20. günü başladı

ÖNCÜPINAR Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 22 bin 205’i Türkiye’ye giriş yaptı.Suriyeliler Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönmeye devem ediyor. Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.