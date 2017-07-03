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Adalet Yürüyüşü'nde hastaneye kaldırılan Tekin Bingöl taburcu edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne eşlik ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl taburcu edildi

Adalet Yürüyüşü'nde hastaneye kaldırılan Tekin Bingöl taburcu edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne eşlik ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl taburcu edildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
Adalet Yürüyüşü'nde hastaneye kaldırılan Tekin Bingöl taburcu edildi
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HASTANE Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, yaptığı açıklamada, Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tüm sağlık değerlerinin normal olduğunu ve tedavisinin tamamlandığını söyledi. 

"KARDİYOLOG YÜRÜYÜŞE DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEDİ"

Kardiyologlar tarafından yapılan tetkikler sonrasında Bingöl'ün taburcu olmasına karar verildiğini ancak istirahat etmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Kardiyolog hekimimiz yürüyüşe devam etmesine izin vermedi. İstirahat edecek. Efor sarf etmeyecek. Şu anda tüm sağlık değerleri normal." diye konuştu. 
 

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Tekin BingölAdalet YürüyüşüHastane
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