'Adalet Yürüyüşü'nde 16. gün... Kılıçdaroğlu bu karavanda kalıyor...

15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne yürüyüş başlatan Kılıçdaroğlu, 15 günü geride bıraktı. Bugüne kadar yaklaşık 275 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne bugün Sakarya'da devam ediyor.

Otobüsten dönüştürülen karavanda mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvalet bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, geceleri, partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

Yürüyüş güzergahında belirlenen kamp alanlarına park eden karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu, akşamları zaman zaman misafirlerini de karavanda ağırlıyor.

KESK BAŞKANI VE GÜLRİZ SURURİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Bugün Sakarya’nın Hendek İlçesi Nuriye Mahallesi’nde başlayan ’Adalet Yürüyüşü’nde yaklaşık 5 kilometre yüründü. Hendek Büyükdere mevkiine gelindiğinde mola verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanlar yaklaşık yarım saat mola verdikten sonra yeniden yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve yönetim kurulu üyeleri, sanatçı Gülriz Sururi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya da katıldı. Yürüyüş sırasında yol kenarında üzerinde Alparslan Türkeş’in fotoğrafının bulunduğu, ’Başbuğum; ülkücüler zindanlara atılırken devlet seyretti’ yazılı döviz taşıyan bir kişi yürüyenleri selamladı. Yürüyüş sırasında balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar alkışlarla yürüyenlere destek oldu.

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI SICAĞA GÖRE AYARLANIYOR

Saat 10.00’da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30’da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Saniyii'nin karşısındaki alana ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 17.00’de yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında kendisine destek verenleri alkışlar ile selamladı.

CHP'Lİ VEKİL KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş programı aşırı sıcak havaya göre belirleniyor. Kılıçdaroğlu, saat 10.00’da ilk mola yerine vardığında termometreler 29 dereceyi gösterirken, saat 11.30’da verilen ikinci mola yerinde termometreler 33 dereceye çıktı. Aşırı sıcaklık nedeniyle yürüyüş koşulları hayli zorlaştı.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız aşırı sıcak nedeniyle göğüsünde ağrı hissederek sağlık ekiplerine başvurdu. Yıldız, kalp spazmı şüphesiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Hendek ilçesindeki Balbalı Mesire Alanına kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.