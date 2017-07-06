Açılış ve kapanış Candan Erçetin'den

9 Ağustos Çarşamba başlayacak olan 'BKM Açıkhava'da 2017' konserlerinin açılışını yapacak olan Candan Erçetin, biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi görmesi sebebiyle bir akşam daha sahne alacak. Böylelikle 10 günlük müzik ve kahkaha maratonunun kapanışını 19 Ağustos Cumartesi günü Candan Erçetin yapacak.Sevenlerinin yoğun ilgisi üzerine Candan Erçetin, güçlü yorumu ve dillerden düşmeyen şarkıları ile müzikseverlere unutulmayacak 2 akşam yaşatacak.

Etkinliklerin biletleri Biletix ve BKM Gişesi’nde satışta. 'BKM Açıkhava’da 2017' Etkinlik Takvimi şöyle:

9 Ağustos Çarşamba 21:00 Candan Erçetin

10 Ağustos Perşembe 21:00 MFÖ

11 Ağustos Cuma 21:00 Münaşaka Yılmaz Erdoğan

12 Ağustos Cumartesi 21:00 Şebnem Ferah

15 Ağustos Salı 21:00 Kenan Doğulu

16 Ağustos Çarşamba 21:00 Funda Arar

18 Ağustos Cuma 21:00 Ata Demirer Gazinosu

19 Ağutos Cumartesi 21:00 Candan Erçetin