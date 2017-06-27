Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Alanya'da kavurucu sıcaklara dikkat

Acılı anne, Mert Ali için Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı

Bir annenin yatağa mahkum oğlu için en acı çağrısı... Dar gelirli Güler ailesi, 6,5 yıldır yatağa mahkum çocuklarının tedavisi için kullandıkları jeneratör arızalanınca çaresiz kaldılar

Acılı anne, Mert Ali için Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı

Bir annenin yatağa mahkum oğlu için en acı çağrısı... Dar gelirli Güler ailesi, 6,5 yıldır yatağa mahkum çocuklarının tedavisi için kullandıkları jeneratör arızalanınca çaresiz kaldılar

27 Haziran 2017 Salı 10:38
Acılı anne, Mert Ali için Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı
banner404

BURSA'DA 7 yıldır yatalak ve elektriğe bağımlı halde yaşayan epilepsi hastası çocuğun ailesi, tedavide kullandıkları jeneratör arızalanınca Cumhurbaşkanı ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Hasta oğlunu günde 3 kez karnından şırınga ile mama enjekte ederek besleyen anne Hanife Güler, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanıma güveniyorum" dedi. Güler ailesi faturasını ödeyemedikleri elektrik zaman zaman kesilince hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

  Karacabey ilçesinde ikamet eden Güler ailesi, 7 yaşındaki epilepsi hastası Mert Ali için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. 6 aylıkken ağır havale geçirip epilepsi hastalığına yakalanan ve o günden beri yatağa mahkum yaşayan Mert Ali, hayatını cihazlara ve ilaçlara bağlı yaşıyor. Mert Ali’nin 18 yaşında Gülşah isminde bir ablası, Eda isminde de ikiz kardeşi var.

  7 yıla yakın süredir oğlunun daha iyi şartlarda yaşaması için elinden geleni yapan anne Hanife Güler, cihazların fazla elektrik yaktığını dile getirerek, “Bakım paramız ancak ev kiramız ve elektrik faturasına gidiyor. Geçtiğimiz gün elektriklerimiz kesilecekti. Tebligat geldi. Doktorlar yaşadığı yere kadar bakacağımızı söyledi. Çocuğum solunum, oksijen, aspirasyon cihazına bağlı yaşıyor. Elektrik gücü ile yaşayan bir çocuk. Elektrik kesilince jeneratör var onu devreye geçiriyoruz. Ancak şu an o cihazımız da bozuk. Bunun bedeli 15 bin TL. Yarısını SGK karşılıyor. Yarısını bizim ödememiz lazım ama maddi imkanlarımız el vermiyor. Yetkililerden, devlet büyüklerinden, yardımseverlerden destek bekliyoruz” dedi.
  Mert Ali’nin özel mama ile beslendiğini anlatan anne Hanife Güler, “Özel mamalarla beslenirken Mert Ali’de ödem oluştu. Kilo almaya başlayınca mamaları kestiler. Biz de evdeki besinleri sıvı haline getirerek midesinden besliyoruz” diye konuştu.
  Güler ailesinin en büyük kızları Gülşah Güler ise, çocuk gelişimi bölümünü bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek, kardeşinin farklı bir çocuk olduğunu belirtti. Güler, “Biz diyoruz ki onunki hep en iyisi, en güzeli olsun. Çabalarımız bunun içindir. Ben kardeşime hasta gözü ile bakmıyorum. Benimle birlikte büyüdü. Ben ağladığım zaman o da benimle beraber ağlar. Ben güldüğüm zaman o benim mutluluğumun farkına varıyor. Diyaloğumuz hiç olmadı ama tepkileri ile anlaşıyoruz. O derdini bizlere anlatıyor” ifadelerini kullandı.
  Mert Ali’nin ikiz kardeşi Eda Güler de kardeşi ile oynamak istediğini söyleyerek, “Kardeşim ile okula gitmek istiyorum. Yardım etsinler bize. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum” dedi
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 02:26
Anahtar Kelimeler:
YardımAnneBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alman doktorları dinleseydim ölmüştüm'
'Alman doktorları dinleseydim ölmüştüm'
Bonzai içen kızın içler acısı hali
Bonzai içen kızın içler acısı hali
Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti
Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals