'Acılar paylaşıldıkça azalır'

"ACILAR paylaşıldıkça azalır" sözünden yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın en zor gününde yanında oluyor. Büyükşehir Yasası ile 186 olan mezarlık sayısını 2 bin 859'a çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede ücretsiz cenaze hizmeti verip vatandaşa en acı gününde destek oluyor. 72 cenaze aracı ve 439 personele hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, hızlı ve kaliteli cenaze hizmeti sunuyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Alo 188'i arayan cenaze sahiplerine en hızlı şekilde geri dönüş yapan Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetleri ücretsiz veriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cenaze evine taziye çadırı kurup, taziyeye gelenler için de pide ve ayran ikramında bulunuyor. Taziye çadırı ile birlikte masa ve sandalye hizmeti de veren ekipler, kış aylarında elektrikli soba hizmeti de sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, Türkiye'de ilk kez ekonomik durumu yetersiz olan aileler için de cenaze nakil hizmetini Türkiye'nin her yerine ücretsiz gerçekleştiriyor.

38 MİLYON TL HARCANDI

Büyükşehir Belediyesi, 2016'da Antalya genelinde 7 bin 976 defin gerçekleştirdi. Cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslerde 7 bin 185 aileye taziye çadırı, masa ve sandalye hizmeti verildi. 1075 cenazenin karayoluyla, 258 cenazenin de uçakla şehirlerarası nakli sağlandı. Cenaze evlerine 127 bin pide ve ayran ikramında bulunuldu. Tümü ücretsiz verilen bu hizmetler için toplam 38 milyon TL harcandı. Bununla birlikte Antalya genelinde 2 bin 319 mezarlığın temizliği yapılarak, vatandaşın kabirleri daha rahat ziyaret etmeleri sağlandı.

