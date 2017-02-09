banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
146.207
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6037
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir

'Acılar paylaşıldıkça azalır'

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında 7 bin 976 defin hizmeti gerçekleştirdi

'Acılar paylaşıldıkça azalır'

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında 7 bin 976 defin hizmeti gerçekleştirdi

09 Şubat 2017 Perşembe 22:18
'Acılar paylaşıldıkça azalır'
banner404

"ACILAR paylaşıldıkça azalır" sözünden yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın en zor gününde yanında oluyor. Büyükşehir Yasası ile 186 olan mezarlık sayısını 2 bin 859'a çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede ücretsiz cenaze hizmeti verip vatandaşa en acı gününde destek oluyor. 72 cenaze aracı ve 439 personele hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, hızlı ve kaliteli cenaze hizmeti sunuyor.
TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ
Alo 188'i arayan cenaze sahiplerine en hızlı şekilde geri dönüş yapan Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetleri ücretsiz veriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cenaze evine taziye çadırı kurup, taziyeye gelenler için de pide ve ayran ikramında bulunuyor. Taziye çadırı ile birlikte masa ve sandalye hizmeti de veren ekipler, kış aylarında elektrikli soba hizmeti de sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, Türkiye'de ilk kez ekonomik durumu yetersiz olan aileler için de cenaze nakil hizmetini Türkiye'nin her yerine ücretsiz gerçekleştiriyor.
38 MİLYON TL HARCANDI
Büyükşehir Belediyesi, 2016'da Antalya genelinde 7 bin 976 defin gerçekleştirdi. Cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslerde 7 bin 185 aileye taziye çadırı, masa ve sandalye hizmeti verildi. 1075 cenazenin karayoluyla, 258 cenazenin de uçakla şehirlerarası nakli sağlandı. Cenaze evlerine 127 bin pide ve ayran ikramında bulunuldu. Tümü ücretsiz verilen bu hizmetler için toplam 38 milyon TL harcandı. Bununla birlikte Antalya genelinde 2 bin 319 mezarlığın temizliği yapılarak, vatandaşın kabirleri daha rahat ziyaret etmeleri sağlandı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTİD’e üç ziyaret birden
ALTİD’e üç ziyaret birden
Şubat 2017 öğretmen atamaları başvuruları ne zaman başlıyor?
Şubat 2017 öğretmen atamaları başvuruları ne zaman başlıyor?
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals